В Эстонии резко выросла заболеваемость среди молодежи.

Со 2 по 8 ноября рост заболеваемости, по сравнению с предыдущей неделей, в группе 10-19 лет вырос более чем на 300 процентов, а рост на 46-й неделе года, то есть с 9 по 15 ноября, превысил рост предыдущей недели на 100 процентов, сообщил Департамент здоровья. Инфекция коснулась 82 процентов общеобразовательных школ Таллинна.

«Это тревожная тенденция, в связи с которой видим, что увлечения, объединяющие учеников из разных школ, в настоящее время являются очень важными местами, способствующими распространению инфекции, - сказала заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, по словам которой в число таких мест входят различные тренировки, школы танцев, музыкальные школы, театральные кружки, кружки рукоделия и репетиции хоров и оркестров.