Основатель Telegram-канала Nexta внесен в Беларуси в список террористов

В качестве основания включения в список указывается, что Путило и Протасевич являются обвиняемыми по уголовному делу по статье Уголовного кодекса Беларуси об организации массовых беспорядков. Ранее в отношении Путило и Протасевича были также выдвинуты обвинения по статьям УК об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и об "умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности", пишет Deutsche Welle.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются массовые акции протеста и забастовки против фальсификации итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Согласно официальным данным, победу с результатом более 80 процентов голосов одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Оппозиция обвиняет власти в подтасовках и добивается отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.