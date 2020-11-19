Как дома престарелых Ида-Вирумаа оберегают клиентов от коронавируса?

В домах попечения Нарвы, Кивиыли и Силламяэ сообщили, что к ним в последнее время не поступали клиенты, выписанные из центральной больницы уезда.

Руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат сообщила также, что с сегодняшнего дня в доме попечения изменились правила посещения.

“Совсем закрыть дом мы не имеем права. С четверга мы принимаем по предварительной записи родственников клиентов. Они могут встречаться, разговаривать, общаться при определенных условиях - дезинфицируя руки и находясь в маске, - сказала Татьяна Стольфат и добавила. - Стараемся делать всё возможное - проветривание, дезинфекцию помещений и так далее - и верим в то, что всё должно быть хорошо”.

Руководитель дома попечения в Кивиыли Инна Николаева сообщила, что новым постояльцам обязательно делают тест на коронавирус.

“Посещения сейчас разрешены, но со всеми мерами предосторожности”, - сказала она.

Посетители должны использовать маски, перчатки, а также предварительно заполнить декларацию здоровья. Встречи проходят в фойе. Кроме того, по словам Инны Николаевой, большинство постояльцев имеют возможность общаться с родственниками по телефону или по видеосвязи.

“На нас не должна отразиться эта вспышка”, - сказал Валерий Абрамович, руководитель Силламяэской больницы, в которой действует Отделение круглосуточного ухода.

В этой больнице карантинные ограничения действуют с сентября, и они значительно более строгие, чем в домах попечения.

“У нас посещение запрещено - карантин, - сказал Валерий Абрамович. - Мы принимаем посылки от родственников, и эти посылки тоже проходят карантин два-три дня. Было только пара случаев, например, когда с умирающей матерью разрешили проститься сыну, но потребовали от него сдачи анализа на коронавирус. Была пара таких исключений, а в остальном мы соблюдаем строгий карантин и надеемся, что всё будет хорошо”.