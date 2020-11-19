Видео ⟩ Штормовой ветер обрушил строительные леса у многоквартирного дома

К счастью, обрушение произошло ранним утром, вблизи никого не было, и никто не пострадал.

Член правления квартирного товарищества дома по адресу Кооли, 2б Анне Беткер говорит, что около пяти утра ей стали звонить жильцы дома, поскольку сама она там не живет. «Жильцы проснулись из-за шума металла, который становился всё громче. Строительная компания отреагировала быстро и ранним утром уже была на месте со своей командой», - рассказывает Беткер. Насколько ей известно, дополнительные крепления лесов были установлены еще вчера.

По словам члена правления OÜ Remate Grupp Николая Сенчака, анкеры строительных лесов по адресу Кооли, 2б не выдержали, потому что ветер дул прямо между стеной дома и лесами. Упали леса на открытую местность, автомобили же паркуются у дома на другой стороне. Только одна машина получила пару царапин.