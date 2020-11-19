Видео ⟩ Штормовой ветер обрушил строительные леса у многоквартирного дома

Сильный штормовой ветер, который обрушился прошлой ночью на Эстонию, продолжает свирепствовать. Этим утром он обрушил строительные леса, установленные у одного из пятиэтажных домов в городе Синди, пишет Pärnu Postimees.
К счастью, обрушение произошло ранним утром, вблизи никого не было, и никто не пострадал.
Член правления квартирного товарищества дома по адресу Кооли, 2б Анне Беткер говорит, что около пяти утра ей стали звонить жильцы дома, поскольку сама она там не живет. «Жильцы проснулись из-за шума металла, который становился всё громче. Строительная компания отреагировала быстро и ранним утром уже была на месте со своей командой», - рассказывает Беткер. Насколько ей известно, дополнительные крепления лесов были установлены еще вчера.
По словам члена правления OÜ Remate Grupp Николая Сенчака, анкеры строительных лесов по адресу Кооли, 2б не выдержали, потому что ветер дул прямо между стеной дома и лесами. Упали леса на открытую местность, автомобили же паркуются у дома на другой стороне. Только одна машина получила пару царапин.
По словам Сенчака, стройматериалы застрахованы, а вот размер другого ущерба предстоит еще оценить. На то, чтобы отсортировать строительные леса, чтобы понять, какие можно выкинуть, а какие еще пригодны для работы, уйдет несколько дней. По его словам, это вряд ли повлияет на обговоренные сроки выполнения фасадных работ.