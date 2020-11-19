Неприкрашенная правда об электричестве: готовы ли мы сократить потребление на 40%?

- В декабре выйдет отчет о надежности элекстроснабжения
- Дефицит энергии в Эстонии за десять лет вырастет
- Большинство не мотивировано ограничить потребление
Графики из отчета о сетевых предприятиях, входящих в европейскую систему электроснабжения, который подготавливается в ENTSO-E, дают понять, что к 2030 году в Эстонии будет производиться всего 800 мВт управляемой мощности, а с большой вероятностью и того меньше. Наш основной оператор Elering должен ответить, как он планирует действовать в ситуации, когда мощностей явно будет не хватать, пишет в Postimees член совета Eesti Energia Эйнари Кисель.
Участники электрорынка давно ждали оценку Elering и ENTSO-E (европейской системы сетевых предприятий электроснабжения) относительно ситуации с надежностью электроснабжения в Эстонии и других странах Евросоюза. Наконец, в начале декабре отчет, готовившийся полтора года, будет представлен общественности.
В то время как системные администраторы Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции, а также участники эстонского рынка выражали свою обеспокоенность ситуацией, Elering исходил из того, что надо подождать и посмотреть. В последние недели Elering провел серию веб-мероприятий, в ходе которых стал представлять общественности проведенные исследования. Но поскольку формат и тема мероприятия, а также сложность вопросов не способствуют дискуссии, можно было бы предварительно обсудить публично, что простой обыватель может вычитать из этих отчетов.
Во многом Elering опирается в своих оценках на анализ ENTSO-E. В качестве критических моментов рассматриваются надежность работы системы и достаточно ли ее будет. В то же время констатируется, что методика отчета о надежности электроснабжения, которая будет представлена в этом году, не отвечает только что принятой методике агентства регуляторов энергорынка ЕС ACER.
Еще до публикации отчета Elering предложил зафиксировать в законе и норму надежности снабжения, и приемлемое количество недопоставленной энергии. По сути, это означает политически акцептируемый уровень, сколько в случае зимних холодов могут недополучить потребители. В анализе предполагается, что такая ситуация может возникать в Эстонии в среднем на девять часов в год и, таким образом, недопоставленным останется около 6 гВт электричества. Эти цифры Elering представил Департаменту конкуренции и Министерству экономики и коммуникаций, а также на утверждение правительству.
Но за ними просвечивает пугающая цифра: в среднем в эти часы будет не хватать 660 мВт мощности! Прогнозируемое потребление в зимнее время в Эстонии составляет около 1600 мВт, таким образом пришлось бы ограничить потребление примерно на 40%.
4 вопроса
Гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс, насколько хорошо в Эстонии обеспечена надежность электроснабжения сейчас и насколько будет обеспечена в будущем?
В прошлом году Департамент конкуренции провел подробный анализ и изучил надежность снабжения в Эстонии и странах Балтии. Анализ показал, что до 2024 года в Эстонии хватит производственных мощностей. Из-за амортизации мощностей Нарвских электростанций с 2024 года внутренние эстонские производственные мощности больше не смогут обеспечивать внутреннее потребление и надежность снабжения будет зависеть от внешних соединений.
У Эстонии сильная сеть и достаточно внешних соединений. В оставшееся время необходимо решить, каким образом двигаться дальше – объявить аукцион на мощность или надеяться на международные соединения. Говоря о 2025 годе, когда мы синхронизируемся с Центральной Европой, такими внешними соединениями могут служить эстонско-финское, литовско-шведское и литовско-польское. Анализ надежности электроснабжения рассматривается и шире в контексте Евросоюза. Объединение европейских сетевых операторов ENTSO-E к декабрю этого года составит всеевропейский анализ, в котором рассматривается и ситуация в Эстонии. Он покажет, должно ли государство взять курс на проведение аукциона мощности. Согласно новой регуляции ЕС, эти решения во многом находятся в компетенции Министерства экономики и коммуникаций.
- Достаточно ли обеспечено электроснабжение и в случае возможных кризисов?
В случае кризисов необходимо учитывать так называемый критерий n-1, который означает, что даже при выпадении самого важного элемента надежность снабжения не должна пострадать. В Эстонии и странах Балтии положение хорошее. Сейчас у нас четыре международных соединения со странами ЕС и вероятность их одновременного выпадения мала.
Надежность электроснабжения анализируется и с помощью дополнительных сценариев кризиса. Elering анализировал ее при сценарии чрезвычайного положения в Балтии и Эстонии, которые продемонстрировали достаточную надежность снабжения. В Эстонии система не обрушивалась со времен Второй мировой войны, т.е. мы справились хорошо. С небольшими локальными отключениями неизбежно придется считаться и в будущем.
Кризисы, подобные тому, что случился в прошлом году в Выру, можно предотвратить. Мы надеемся, что Elering вынес из этого урок и тщательно обозначил свои риски. Отключений линий низкого напряжения в уездах избежать невозможно, они неизбежны. Задача Elektrilevi – как можно быстрее их ликвидировать.
- Каковы с точки зрения Департамента конкуренции важнейшие задачи в связи с обеспечением надежности электроснабжения?
Самая большая задача – синхронизация к 2025 году и в сотрудничестве с другими странами Балтии решить, какого резерва было бы достаточно на рынке. Важная задача – использование потенциала ветряной энергии в виде морских парков ветрогенераторов. У Эстонии здесь есть значительный природный ресурс и важно применить его в условиях свободной конкуренции.
- Как относиться к предложению зафиксировать в законе и норму надежности снабжения, и акцептируемое количество недопоставленной электроэнергии?
Департамент конкуренции согласен с этим, и мы приняли решение относительно цены недополученной энергии, что является предпосылкой для определения нормы надежности снабжения. На основании этого решения Департамент конкуренции сделал Министерству экономики и коммуникации предложение
Эркки Коорт
Чтобы Эстония получала в такой ситуации электричество от соседей, мы должны быть готовы платить за электричество более высокую цену, чем в соседних странах. Elering исходил из того, что высокая биржевая цена заставит потребителей уменьшить потребление. В то же время почти половина электричества в Эстонии продается по фиксированным ценам, т.е. у большой части потребителей цена в эти часы не изменится и у них нет никакой мотивации уменьшать потребление.
Таким образом, потребители, привязанные к биржевым ценам, в эти часы должны будут уменьшить свое энергопотребление почти на 80%, из продемонстрированных графиков отчета ENTSO-E просвечивает предпосылка, что к 2030 году в Эстонии будет всего 800 мВт управляемой мощности (с большой вероятностью меньше). Т.е. Elering должен ответить, как он планирует действовать в ситуации, когда мощности, очевидно, будет не хватать.
4 вопроса
Вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар, насколько хорошо в Эстонии обеспечена надежность электроснабжения сейчас и насколько будет обеспечена в будущем?
Помимо достаточной способности производить электроэнергию внутри страны эстонская электросистема очень хорошо соединена с соседними странами.
Elering ежегодно составляет отчет о надежности снабжения электросистемы. Согласно отчету в эстонской электросистеме достаточно необходимых мощностей для производства энергии и соединений с другими странами, чтобы обеспечить потребление электроэнергии в стране. В то же время хорошо обеспечена достаточная пропускная способность, хорошее состояние и киберзащита эстонской электросети.
Ежегодные оценки надежности электросети системным администратором и являются основным инструментом, с помощью которого измеряется надежность электроснабжения и при необходимости применяются профилактические меры. Чтобы при оценивании возникла и единая система, все страны-члены должны ввести норму надежности снабжения. Это гарантирует, что страны-члены отреагируют на проблему вовремя (не слишком рано и не слишком поздно) и скоординированно. Мы предпочитаем ситуацию, в которой отвечающая норме надежность снабжения обеспечивается рыночными средствами (в том числе достаточной рыночной ценой для осуществления новых инвестиций или решений по управлению потреблением), однако мы готовы при необходимости вмешаться и с помощью других мер (например, механизма мощностей или стратегического резерва).
- Достаточно ли обеспечено электроснабжение и в случае возможных кризисов?
Крупнейший кризис для эстонской электросистемы – ситуация, в которой эстонская энергосистема должна будет обеспечивать надежность снабжения исключительно с помощью своих производственных устройств. Elering периодически анализирует и такие ситуации, и по имеющимся сведениям надежность эстонского электроснабжения обеспечена и в этом случае.
- Каковы с точки зрения Министерства экономики и коммуникаций самые большие задачи для обеспечения надежности снабжения?
Самая большая задача на ближайшее время – синхронизировать электросистему стран Балтии с Центральной Европой к концу 2025 года, что исключит манипулирование нашей энергетикой. Проектом синхронизации Министерство экономики и системный администратор Elering занимались уже много лет. Существенный вклад внесло сюда и финансирование Евросоюза. Это обеспечивает, что важная стратегическая цель будет достигнута таким образом, чтобы не увеличится плата за сетевую услугу.
Другая важная задача – переход на возобновляемую энергию при сохранении внутреннего производства электричества. Основные принципы энергетической и климатической политики все больше побуждают использовать устройства для производства возобновляемой энергии. Мы движемся от централизованного производства электроэнергии к рассеянному, т.е. энергия будет производиться повсюду вокруг нас. Чтобы привыкнуть к этому, потребуется время. Это, вероятно, самое большое ограничение для строительства дополнительных производственных устройств – мы видим, что никто не хочет их поблизости. Необходимо искать компромиссы в интересах самого общества – например, цели защиты природы, а также энергетические и климатические цели.
С увеличением доли электростанций с зависимым от погоды циклом в системе будет все сложнее обеспечивать надежность электроснабжения. Как уже было сказано, здесь есть готовность вмешаться при необходимости. В любом случае будут становиться все важнее хорошие соединения на внутреннем энергорынке ЕС – и для экспорта, и для импорта энергии, на суше и на море.
- Как относиться к предложению зафиксировать в законе и норму надежности снабжения, и приемлемое количество недопоставленной энергии?
Обязанность установить их проистекает из постановления Европарламента и Совета Европы 2019/943. Норма надежности снабжения показывает, в каком объеме системный администратор может ограничить потребление электроэнергии тем или иным потребителем в интересах надежности электроснабжения по сравнению с ситуацией, когда исходя из спроса пришлось бы строить дополнительную электростанцию.
Количество недопоставленной энергии формируется именно в результате ограниченного на этот период потребления. Исходя из анализа, заказанного Elering и Министерством экономики и коммуникаций, оптимальная норма для Эстонии – девять часов, а объем недополученной энергии - 6 ГВт (для сравнения – годовое потребление в Эстонии составляет около 8500 ГВт). На данный момент Elering не был вынужден ограничивать потребление ни одного потребителя с точки зрения надежности энергоснабжения и наша надежность значительно лучше, чем предусматривает норма, высчитанная на основе исследований.
Эркки Коорт
С другой стороны, в основе анализа лежит предпосылка, что максимальная акцептируемая цена за электричество на бирже (т.е. цена недополученного электричества) в такие часы могла бы составлять около 730 центов за кВт/ч (в качестве сравнения цена на электричество на бирже в Эстонии составляла в 2019 году 4,6 цента за кВт/ч). Отсюда можно вычитать, что Elering готов платить потребителям в эти часы такую компенсацию за уменьшенное потребление. Побудило бы это на самом деле потребителей нажать выключатель, в Эстонии никто не исследовал, хотя инструкции ЕС это предусматривают.
Если в других странах системные администраторы заключили с гибкими потребителями соответствующие предварительные договоры, то ни с одним эстонским потребителем такого договора, как известно, не заключали. И здесь возникает второй вопрос к Elering: насколько реально, что половина потребителей уменьшат свое потребление на 80% за такую предлагаемую компенсацию?
Все эти вопросы станут очень острыми после рассинхронизации электросетей балтийских стран, когда больше нельзя будет использовать резервы российской энергосистемы. В то же время ясно, что ни один инвестор не станет строить электростанцию на 700 мВт, зная, что она будет работать десять часов в год. Технологии хранения тоже предполагают большее время работы, чтобы окупаться экономически.
Регуляции энергорынка ЕС предусматривают, что системные администраторы как правило должны покупать услуги, связанные с производством электричества, по рыночной цене. Для этого должны быть четкие законодательные рамки, которые выведут подходящих производителей на рынок. Создание таких рамок и их применение занимает годы. Соседние страны намного опережают Эстонию в создании таких законов и там в это инвестируют. Таким образом, встает и третий вопрос: как Elering собирается заманить на рынок подходящих производителей, если дефицит будет расти выше, чем приемлемо, избегая при этом самостоятельного выхода на рынок?
Мы очень много времени потратили на выжидание и потратим еще больше, поскольку новый отчет о надежности электроснабжения через несколько лет будет составляться на основе методики, составленной независимыми регуляторами. До сих пор отчеты, составленные с большой вероятностью по методике самих системных администраторов, всегда сообщали, что все в порядке. В то же время речь идет не просто о прибыли системных администраторов, а о вопросе благополучия и безопасности жителей. Правда, эти аспекты не так просто измерить в денежном эквиваленте.
4 вопроса
- Председатель правления Elering Таави Вескимяги, насколько хорошо в Эстонии обеспечена надежность электроснабжения сейчас и насколько будет обеспечена в будущем?
Сначала надо определить, что такое надежность электроснабжения. Потребителю не интересно, не горят лампочки из-за плохого сетевого соединения, плохого управления электросистемой, недостаточного производства энергии или кибератак. Т.е. заниматься необходимо всеми элементами вместе и по отдельности.
Надежность эстонской сети – высоковольтных линий – в последнее десятилетие была образцовой – 99,9%. Т.е. мы держали в фокусе самый системный риск для всей эстонской энергосистемы – окончательное исключение влияния российской энергосистемы на лампочки в наших домах. Прежде всего, это означает отделение от российской электросистемы и присоединение к системе материковой Европы к концу 2025 года. Возникает новый вопрос – на каких электростанциях и где в будущем будут производить энергию. Чтобы ответить на этот вопрос, мы составили план, стоящий на трех столпах. Во-первых, введение эстонского стандарта надежности снабжения. Он будет устанавливать количество часов, при которых строительство новых электростанций обошлось бы обществу дороже, чем ограничение потребления. Это не означает, что придется гасить свет, а потреблением будут управлять и Elering будет вмешиваться, задействуя резервы. Исследование, проведенное в рамках подготовки к введению стандарта, рекомендует разрешить в Эстонии на девять часов в год такую ситуацию, при которой предложение электричества не будет покрывать в полном объеме пикового потребления.
Во-вторых, мы составляем вместе с другими системными администраторами Европы анализ до 2030 года, в котором у нас будет необходимо количество станций и проводов, чтобы свет горел у самых крупных потребителей. Если выяснится, что не горит, то в качестве третьего шага мы применим механизм мощности, т.е. Elering за деньги энергопотребителей будет покупать производственные мощность вдобавок к тем, что есть на рынке, чтобы покрыть спрос. Elering, по сути, против таких пособий, поскольку плату за использование возобновляемой энергии у нас придется платить потребителю, а это уменьшит конкурентоспособность эстонской экономики.
- Достаточно ли гарантирована надежность снабжения в случае возможных кризисов?
Если по плану присоединение к системе материковой Европы произойдет к концу 2025 года, то с учетом происходящего в России и Беларуси риски внеплановой, экстренной десинхронизации не уменьшаются, а возрастают. Создание готовности для внеплановой десинхронизации с российской энергосетью – наш центральный приоритет. Готовность к отделению от системы – к счастью, не 1 и не 0, она возрастает с каждым днем в процессе синхронизации с Европой, когда мы делаем необходимые инвестиции и реализуем решения.
К концу 2021 года я уже буду спать значительно спокойнее, чем сегодня. Хотя я и сейчас могу спать ночью – еще пару лет назад приходилось думать о ситуации, в которой Россия без предупреждения отделит электросистемы стран Балтии. Поэтому достижение договоренности о синхронизации стран Балтии с материковой Европой – это победа, достигнутая в результате нашей долгой работы.
Elering оценивает в анализе не только обычную рыночную ситуацию, но и надежность снабжения в различных кризисных ситуациях. Анализируется, например, выпадение из системы стран Балтии или полное отделение Эстонии от других стран. В первом случае электричество должно быть гарантировано всем потребителям, во втором важно обеспечить жизненно важную услугу и покрытие потребления услуг, представляющих общественный интерес, поскольку вероятность таких сценариев близка к к нулю. На основе анализа данных кризисных сценариев можно утверждать, что надежность снабжения достаточно обеспечена и в случае кризисов.
- Каковы с точки зрения Министерства экономики и коммуникаций самые важные задачи для обеспечения надежности снабжения?
Самая большая задача – обеспечить после синхронизации с материковой Европой надежность снабжения климатически нейтральным способом. Неверно понимание, что крупные устройства для производства возобновляемой энергии не вносят вклад в надежность снабжения. Например, Elering приступает к развитию сети больших ветропарков в открытом Балтийском море, чтобы присоединиться к другим «Elering» в регионе именно исходя из цели обеспечить надежность климатически нейтральным способом. Быть готовым к ситуации, в которой большинство электростанций сети не имеют планируемого цикла производства, а производят энергию из солнца и ветра при поддержке устройств для хранения. Такая электросеть ставит перед оператором совершенно новые технологические задачи. Но мы готовимся к этому, строим примерно за 100 миллионов евро из европейских средств три синхронных компенсатора, чтобы обеспечить в будущем необходимую для функционирования электросистемы инерцию.
- Как относиться к предложению зафиксировать в законе и норму надежности снабжения, и приемлемое количество недопоставленной энергии?
Постановление Европарламента, регулирующее внутренний рынок энергии, гласит, что у каждой страны-члена должен быть государственный стандарт надежности электроснабжения. Его цель - ограничить искажение рыночной конкуренции с помощью госпособий только в том случае, когда снабжение потребителей энергией действительно будет в опасности. Таким образом, если мы хотим сделать нечто больше, чем инвестировать в новые производственные устройства, у нас должен быть введен стандарт, относительно которого можно оценить достаточно ли европейской системы для Эстонии. Стандарт не обязывает нас применять дополнительные субсидии, и оценка надежности от Elering, которая будет опубликована в декабре, такой необходимости не предусматривает.
Эркки Коорт