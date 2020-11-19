Неприкрашенная правда об электричестве: готовы ли мы сократить потребление на 40%?

Участники электрорынка давно ждали оценку Elering и ENTSO-E (европейской системы сетевых предприятий электроснабжения) относительно ситуации с надежностью электроснабжения в Эстонии и других странах Евросоюза. Наконец, в начале декабре отчет, готовившийся полтора года, будет представлен общественности.

В то время как системные администраторы Латвии, Литвы, Финляндии и Швеции, а также участники эстонского рынка выражали свою обеспокоенность ситуацией, Elering исходил из того, что надо подождать и посмотреть. В последние недели Elering провел серию веб-мероприятий, в ходе которых стал представлять общественности проведенные исследования. Но поскольку формат и тема мероприятия, а также сложность вопросов не способствуют дискуссии, можно было бы предварительно обсудить публично, что простой обыватель может вычитать из этих отчетов.

Во многом Elering опирается в своих оценках на анализ ENTSO-E. В качестве критических моментов рассматриваются надежность работы системы и достаточно ли ее будет. В то же время констатируется, что методика отчета о надежности электроснабжения, которая будет представлена в этом году, не отвечает только что принятой методике агентства регуляторов энергорынка ЕС ACER.

Еще до публикации отчета Elering предложил зафиксировать в законе и норму надежности снабжения, и приемлемое количество недопоставленной энергии. По сути, это означает политически акцептируемый уровень, сколько в случае зимних холодов могут недополучить потребители. В анализе предполагается, что такая ситуация может возникать в Эстонии в среднем на девять часов в год и, таким образом, недопоставленным останется около 6 гВт электричества. Эти цифры Elering представил Департаменту конкуренции и Министерству экономики и коммуникаций, а также на утверждение правительству.

Но за ними просвечивает пугающая цифра: в среднем в эти часы будет не хватать 660 мВт мощности! Прогнозируемое потребление в зимнее время в Эстонии составляет около 1600 мВт, таким образом пришлось бы ограничить потребление примерно на 40%.

4 вопроса

Гендиректор Департамента конкуренции Мярт Отс, насколько хорошо в Эстонии обеспечена надежность электроснабжения сейчас и насколько будет обеспечена в будущем?

Мярт Отс ФОТО: Madis Veltman

В прошлом году Департамент конкуренции провел подробный анализ и изучил надежность снабжения в Эстонии и странах Балтии. Анализ показал, что до 2024 года в Эстонии хватит производственных мощностей. Из-за амортизации мощностей Нарвских электростанций с 2024 года внутренние эстонские производственные мощности больше не смогут обеспечивать внутреннее потребление и надежность снабжения будет зависеть от внешних соединений.

У Эстонии сильная сеть и достаточно внешних соединений. В оставшееся время необходимо решить, каким образом двигаться дальше – объявить аукцион на мощность или надеяться на международные соединения. Говоря о 2025 годе, когда мы синхронизируемся с Центральной Европой, такими внешними соединениями могут служить эстонско-финское, литовско-шведское и литовско-польское. Анализ надежности электроснабжения рассматривается и шире в контексте Евросоюза. Объединение европейских сетевых операторов ENTSO-E к декабрю этого года составит всеевропейский анализ, в котором рассматривается и ситуация в Эстонии. Он покажет, должно ли государство взять курс на проведение аукциона мощности. Согласно новой регуляции ЕС, эти решения во многом находятся в компетенции Министерства экономики и коммуникаций.

- Достаточно ли обеспечено электроснабжение и в случае возможных кризисов?

В случае кризисов необходимо учитывать так называемый критерий n-1, который означает, что даже при выпадении самого важного элемента надежность снабжения не должна пострадать. В Эстонии и странах Балтии положение хорошее. Сейчас у нас четыре международных соединения со странами ЕС и вероятность их одновременного выпадения мала.

Надежность электроснабжения анализируется и с помощью дополнительных сценариев кризиса. Elering анализировал ее при сценарии чрезвычайного положения в Балтии и Эстонии, которые продемонстрировали достаточную надежность снабжения. В Эстонии система не обрушивалась со времен Второй мировой войны, т.е. мы справились хорошо. С небольшими локальными отключениями неизбежно придется считаться и в будущем.

Кризисы, подобные тому, что случился в прошлом году в Выру, можно предотвратить. Мы надеемся, что Elering вынес из этого урок и тщательно обозначил свои риски. Отключений линий низкого напряжения в уездах избежать невозможно, они неизбежны. Задача Elektrilevi – как можно быстрее их ликвидировать.

Центральная площадь в Выру в прошлом году погрузилась в темноту. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

- Каковы с точки зрения Департамента конкуренции важнейшие задачи в связи с обеспечением надежности электроснабжения?

Самая большая задача – синхронизация к 2025 году и в сотрудничестве с другими странами Балтии решить, какого резерва было бы достаточно на рынке. Важная задача – использование потенциала ветряной энергии в виде морских парков ветрогенераторов. У Эстонии здесь есть значительный природный ресурс и важно применить его в условиях свободной конкуренции.

- Как относиться к предложению зафиксировать в законе и норму надежности снабжения, и акцептируемое количество недопоставленной электроэнергии?

Департамент конкуренции согласен с этим, и мы приняли решение относительно цены недополученной энергии, что является предпосылкой для определения нормы надежности снабжения. На основании этого решения Департамент конкуренции сделал Министерству экономики и коммуникации предложение

Эркки Коорт