Галерея ⟩ Lidl провел первый праздник стропил, дата открытия магазина покрыта завесой тайны

Первый магазин немецкой сети дисконтных магазинов Lidli постепенно строится в Тарту по адресу Калда-теэ, 29. Хотя представители Lidl не хотят говорить о сроках открытия, вчера на участке уже прошел праздник стропил, пишет Tartu Postimees.
Руководитель по связям с общественностью Lidl Катрин Сеппель подтвердила, что строительство магазина идет по плану, но она не пожелала комментировать ход строительства на данный момент. Tartu Postimees выяснила, будут ли в Тарту магазины помимо магазина на улице Калда.
«Еще слишком рано комментировать время открытия и количество магазинов, но когда это время приблизится, мы обязательно поделимся этой информацией с общественностью», - сказала Катрин Сеппель.
Однако вчера внимательные прохожие заметили, что на участке Lidl проходил праздник стропил. Фермеры, которые продавали картофель возле Maxima на соседнем участке, отметили, что вечеринка длилась со вчерашнего утра до полудня. Фермеры не захотели раскрывать свои имена газете.
В сентябре Tartu Postimees писала, что строительство магазина Lidli на участке на Калда-теэ обойдется почти в три миллиона евро без налога с оборота. Строительство магазина также изменило организацию движения в Аннелинна. Lidlл передал городу Тарту землю под строительство перекрестка Калда-теэ и Каунасского бульвара- Реконструкция развязки обошлась почти в 800 000 евро, все расходы взяла на себя компания.