Галерея ⟩ Lidl провел первый праздник стропил, дата открытия магазина покрыта завесой тайны

Руководитель по связям с общественностью Lidl Катрин Сеппель подтвердила, что строительство магазина идет по плану, но она не пожелала комментировать ход строительства на данный момент. Tartu Postimees выяснила, будут ли в Тарту магазины помимо магазина на улице Калда.

«Еще слишком рано комментировать время открытия и количество магазинов, но когда это время приблизится, мы обязательно поделимся этой информацией с общественностью», - сказала Катрин Сеппель.

Однако вчера внимательные прохожие заметили, что на участке Lidl проходил праздник стропил. Фермеры, которые продавали картофель возле Maxima на соседнем участке, отметили, что вечеринка длилась со вчерашнего утра до полудня. Фермеры не захотели раскрывать свои имена газете.