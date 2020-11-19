Присяжный адвокат - о скандале с Репс: незаконной слежки не было

«Министр юстиции поднял перед журналистами интересный правовой вопрос в свете дела о слежке за автомобилями министра Репс - не является ли это незаконной слежкой. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно обвинял Эстонию в нарушении Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это очевидный болевой пункт нашей правовой системы», - сказал Гликман BNS.

«В то время, как государство традиционно обвиняется в незаконной слежке за частным лицом, в деле Репс ситуация по сути противоположная. Предполагаемый преследователь - частноправовое лицо, а преследуемое лицо - министр, представляющий государство и использующий государственную машину. Не располагая точными фактами о произошедшем, осмелюсь сказать, что деятельность журналистов не может быть составом незаконного преследования", - отметил он.

Гликман объяснил, что незаконная слежка является уголовно наказуемым деянием, поскольку представляет собой нарушение права на неприкосновенность частной жизни, гарантированного конституцией и конвенцией, и, таким образом, незаконная слежка может иметь отношение только к частной жизни.

«В отличие от частной информации, публичная информация основана на том принципе, что все особые случаи, прямо перечисленные в законе, являются публичными. Автомобиль, принадлежащий государству, и его использование государственным служащим не относятся к частной сфере», - сказал Гликман.

По его словам, общественность испытывает законный интерес к тому, как используется государственная собственность, и пресса имеет право осуществлять свободу выражения мнения в этом отношении в соответствии с конвенцией, конституцией и многочисленными решениями суда.

«Верховный суд и ЕСПЧ также подчеркнули растущую терпимость к публичным фигурам в отражении их деятельности. Я бы исключил из этой истории детей, однако констатация того, что государственная собственность использовалась не в общественных целях, а для детей министра, не является преступлением», - сказал Гликман.

Гликман пояснил, что кроме того, для незаконной слежки характерна секретность, а фотографирование или съемка в публичном пространстве автомобиля, который является собственностью государства, - это нормальная деятельность прессы.

«Закон не налагает на журналиста обязанности сигнализировать или запрашивать разрешение в этом отношении. Однако, если бы журналисты, например, поместили камеру в личное владение министра, чтобы следить за его выеездом, мы могли бы говорить о преступлении», - сказал он.

Министр юстиции Райво Аэг в четверг на пресс-конференции правительства сообщил, что в связи со скандалом вокруг министра образования Майлис Репс, детей которой развозили в школу и детский сад на служебной машине, он попросил прокуратуру сформулировать свое мнение относительно частной слежки за служебной машиной министра.

«Я попросил прокуратуру сформулировать свое мнение по поводу законности частной слежки. Поскольку у каждого действия есть своя граница», - сказал Аэг, отметив, что невозможно допускать ситуации, когда всякий, кто захочет, может в порядке журналистского эксперимента провести слежку и собрать информацию.

«Если мы хотим построить правовое государство, то все должны вести себя по правилам правового государства», - подчеркнул представляющий партию Isamaa министр юстиции.