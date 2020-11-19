Тысячи заболевших: в Эстонии растет заболеваемость ОРЗ

К врачам с острыми респираторными вирусными инфекциями обращается все больше пациентов, но ни одного случая вируса гриппа в Эстонии еще не подтвердилось. По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Элийзы Метсоя, из-за установленных по всей Европе строгих антикоронавирусных мер - таких как ограничения на поездки, соблюдение дистанции и ношение маски, грипп еще не распространился. «Важно продолжать в том же духе - таким образом мы можем ограничить распространение COVID-19 и гриппа», - сказала Метсоя.

Больше всего зарегистрировано обращений к врачам в Таллинне и Тартуском уезде, доминирует риновирус.

По данным Европейской сети надзора за гриппом, заболеваемость гриппом в Европейском союзе остается низкой. В течение второй недели ноября не было госпитализированных лиц с лабораторно подтвержденным гриппом. Широкое применение мер борьбы с вирусом COVID-19 значительно снизило распространение и инфицирование вирусом гриппа, но в этом отношении нельзя терять бдительность в отношении своего поведения в отношении здоровья.

Признаками вирусной инфекции верхних дыхательных путей обычно являются насморк, кашель, боль в горле и температура. Нередко болезнь протекает в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов. По клинической картине сложно отличить, каким именно вирусом вызвано заболевание, и точно определить это можно только в вирусологической лаборатории.