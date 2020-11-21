Прямая трансляция ⟩ Тартуский Välk 494 принимает лидера чемпионата HC Everest

В хоккейной лиге Coolbet в субботу, 21 ноября, встретятся тартуский Välk 494 и лидер чемпионата HC Everest. Rus.Postimees покажет прямую трансляцию этого матча с комментарием на русском языке.
После четырех туров Everest занимает первую строчку турнирной таблицы. В активе команды три победы и одно поражение. Разместившийся на третьей строчке Välk 494 пока что одержал лишь одну победу. Один матч закончился вничью, а еще два - поражением.
Игра состоится на Astri Arena в 17.00.
С турнирной таблицей можно ознакомиться по данной ссылке.