Сб, 21.11.2020
Мы очень сильно постараемся, чтобы это рождество осталось незабываемым. И не только из-за распространения вируса. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт

Прямая трансляция ⟩ Тартуский Välk 494 принимает лидера чемпионата HC Everest

В хоккейной лиге Coolbet в субботу, 21 ноября, встретятся тартуский Välk 494 и лидер чемпионата HC Everest. Rus.Postimees покажет прямую трансляцию этого матча с комментарием на русском языке.

После четырех туров Everest занимает первую строчку турнирной таблицы. В активе команды три победы и одно поражение. Разместившийся на третьей строчке Välk 494 пока что одержал лишь одну победу. Один матч закончился вничью, а еще два - поражением.

Игра состоится на Astri Arena в 17.00.

С турнирной таблицей можно ознакомиться по данной ссылке.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back