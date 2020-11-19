В Финляндии зафиксирован суточный коронавирусный антирекорд

Речь идет о новом суточном антирекорде с начала пандемии.

Общее число инфицированных COVID-19 перевалило за 20 тысяч и теперь составляет 20 286 человек.

Самый большой прирост заболеваемости отмечен, как и прежде, на территории медицинского округа Хельсинки и Уусимаа HUS, где зарегистрировано 255 новых заражений. Из них 154 положительных диагноза - в Хельсинки, по 37 - в Эспоо и Вантаа.

Вчера власти предупреждали, что в ближайшее время в столичном регионе и Уусимаа придется вводить новые ограничения в связи с ухудшением эпидситуации. В частности, начальник канцелярии министерства социального обеспечения и здравоохранения Кирси Вархила заявила, что регион Уусимаа находится на границе фазы распространения коронаэпидемии, и призвала к более жестким мерам по борьбе с распространением вируса.