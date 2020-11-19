В центре Таллинна полуобнаженный мужчина в наркотическом опьянении напал на полицейского

В 8.30 в Центр тревоги сообщили о человеке с обнаженным торсом, который прогуливался по проезжей части в центре Таллинна. Полицейский патруль, прибывший для проверки ситуации, заметил в начале Нарвского шоссе мужчину с подозрением на наркотическое опьянение, сообщил Департамент полиции и погранохраны.