В центре Таллинна полуобнаженный мужчина в наркотическом опьянении напал на полицейского

Сегодня утром в центре Таллинна мужчина, разгуливавший по улице с обнаженным торсом, напал на полицейского, который пострадал, пишет Postimees.
В 8.30 в Центр тревоги сообщили о человеке с обнаженным торсом, который прогуливался по проезжей части в центре Таллинна. Полицейский патруль, прибывший для проверки ситуации, заметил в начале Нарвского шоссе мужчину с подозрением на наркотическое опьянение, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
Когда полицейский подошел поговорить с мужчиной, он напал на чиновника. Скорая помощь осмотрела как оказавшего сопротивление, так и сотрудника полиции. Мужчина был задержан, а сотрудника полиции отпустили на домашнее лечение. Точные обстоятельства происшествия выяснятся в ходе расследования.