Чт, 19.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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  • В центре Таллинна полуобнаженный мужчина в наркотическом опьянении напал на полицейского

В центре Таллинна полуобнаженный мужчина в наркотическом опьянении напал на полицейского

Полицейский.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Сегодня утром в центре Таллинна мужчина, разгуливавший по улице с обнаженным торсом, напал на полицейского, который пострадал, пишет Postimees.

В 8.30 в Центр тревоги сообщили о человеке с обнаженным торсом, который прогуливался по проезжей части в центре Таллинна. Полицейский патруль, прибывший для проверки ситуации, заметил в начале Нарвского шоссе мужчину с подозрением на наркотическое опьянение, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Когда полицейский подошел поговорить с мужчиной, он напал на чиновника. Скорая помощь осмотрела как оказавшего сопротивление, так и сотрудника полиции. Мужчина был задержан, а сотрудника полиции отпустили на домашнее лечение. Точные обстоятельства происшествия выяснятся в ходе расследования.

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