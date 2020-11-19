Чт, 26.11.2020
Каковы варианты у людей, которые туда пойдут: пойду, попротестую, вернусь домой здоровым или заражусь. У человека есть выбор. Танель Кийк
Танель Кийк
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  • Полиция передала владельцу потерянные им деньги
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Полиция передала владельцу потерянные им деньги

Наличные. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Нашелся владелец потерянных  денег, сообщила в четверг BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны. 

"Рады сообщить, что владелец найденных денег установлен. С полицией связался мужчина, потерявший наличные деньги у торгового центра Ülemiste. Полиция установила, что деньги на самом деле принадлежат ему, и сегодня находка была передана владельцу", – говорится в сообщении департамента.

"Мужчина был, конечно же, очень рад, что честный человек нашел деньги и передал находку полиции, и собирается лично выразить свою благодарность за благородный поступок. Вдвое приятно то, что деньги предназначались на покупку кольца невесте, и мы надеемся, что кого-то ждет вскоре замечательный сюрприз", – рассказал старший комиссар Ида-Харьюского отделения полиции Виктор Евсюков.

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