Полиция передала владельцу потерянные им деньги

"Рады сообщить, что владелец найденных денег установлен. С полицией связался мужчина, потерявший наличные деньги у торгового центра Ülemiste. Полиция установила, что деньги на самом деле принадлежат ему, и сегодня находка была передана владельцу", – говорится в сообщении департамента.

"Мужчина был, конечно же, очень рад, что честный человек нашел деньги и передал находку полиции, и собирается лично выразить свою благодарность за благородный поступок. Вдвое приятно то, что деньги предназначались на покупку кольца невесте, и мы надеемся, что кого-то ждет вскоре замечательный сюрприз", – рассказал старший комиссар Ида-Харьюского отделения полиции Виктор Евсюков.