Правительство решило выделить Больничной кассе восемь миллионов евро из резерва

По словам премьер-министра Юри Ратаса, крайне важно, чтобы в борьбе с COVID-19 каждому была гарантирована медицинская помощь. «Чтобы бороться с распространением коронавируса, важно обеспечить очень хороший доступ к необходимым медицинским услугам всем, кто в них нуждается, - передала в четверг BNS пресс-служба правительства слова премьер-министра. - Сегодняшнее решение правительства о выделении Больничной кассе дополнительно 8 миллионов евро поможет сохранить доступность услуг здравоохранения».

Министр социальных дел Танел Кийк также говорил о важности дополнительных денег для здравоохранения. «Резкий рост числа инфицированных привел к необходимости реорганизации работы медсестер, скорой помощи, семейных врачей и специалистов. Мы направляем дополнительные средства на здравоохранение, чтобы жители Эстонии получали необходимую медицинскую помощь, - сказал он. - Дополнительные деньги позволят оплачивать дополнительный рабочий день медицинских работников и реорганизацию работы медучреждений, а также покрыть дополнительные расходы в ситуациях, когда необходимо найти замену в медицинских учреждениях, где медработники заболели».

В сфере семейных врачей дополнительные деньги позволят профинансировать дополнительную работу как в дежурных центрах, так и списочно, если семейный врач или медсестра заболели или им была назначена самоизоляция, но замена в пределах практики врача невозможна. Дополнительные средства также помогут покрыть расходы на прием не включенных в список семейного врача пациенто и увеличат возможности консультирования при направлении на тестирование. В домах престарелых дополнительные деньги позволят при необходимости увеличить объем ухода.

В специализированной медицинской помощи необходимость возмещения заработной платы в инфекционных отделениях для пациентов с COVID-19, а также в отделениях интенсивной терапии и неотложной помощи уровня 3 была учтена как дополнительные расходы. Более высокие гонорары также могут быть выплачены работникам скорой помощи с дополнительными деньгами при необходимости.

Из 8 млн евро, выделенных Больничной кассе, 6,9 млн евро пойдут на специализированную и неотложную помощь, 0,9 миллиона - на семейную медицину и 0,2 миллиона - на сестринский уход.