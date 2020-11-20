Зима близко: некоторые автомобилисты по-прежнему ездят на летней резине

По мнению руководителя вильяндиского автоцентра Vana-Võidu Тармо Салумаа, если на следующей неделе шиномонтажные мастерские прибавят оборотов, зимние шины до 1 декабря успеют установить всем желающим.

«Я думаю, что примерно у половины автомобилей уже установлена зимняя резина, - сказал он. - Если бы на дорогах было скользко или лежал снег, картина была бы иной, но сейчас на улице десять градусов тепла. Это можно сравнить с ремонтом кровли: если идет дождь, ремонт нельзя делать, а если не идет - в этом нет необходимости».

В атоцентре Vana-Võidu клиенты обслуживаются в порядке живой очереди. Вчера днем в ней было две-три машины.

По словам главы представительства Vianor в Вильянди Райна Оя, на основании данных шинного отеля предприятия можно сказать, что зимние шины установили чуть более половины водителей. «Хочется верить, что их все-таки больше», - сказал он.

Согласно закону, использование зимних шин является обязательным с 1 декабря по конец февраля. Шипованные шины можно использовать с 15 октября по 31 марта. Нешипованную зимнюю резину можно использовать круглый год. В случае зимних погодных условий шипованную резину разрешается использовать с 1 октября по 30 апреля. Летнюю резину разрешено использовать с 1 марта по 30 ноября.

По словам Оя, автомобилисты начали менять летние шины на ламельные еще в октябре. «Еще никогда прежде у нас не покупали там много нешипованной зимней резины. Очевидно выбор водителей был обусловлен и погодой», - сказал он.

По словам Оя, клиенты, которые хранят в их шинном отеле свою зимнюю резину, не спешат с заменой, ссылаясь на теплую погоду.

В то же время с приближением декабря клиенты стали активнее бронировать время в шиномонтажной мастерской. По состоянию на вчерашний день первое свободное время были только на следующую пятницу.

По мнению главы предприятия Aalux Trading Алара Нийлуса, на зимней резине уже ездит более половины машин.

«При замене шин люди руководствуются погодными условиями. День обязательного перехода на зимнюю резину становится для них неожиданностью. Законы люди знают. Просто ждут, когда выпадет снег», - сказал он.