Паромы между Таллинном и Хельсинки ходят полупустыми

И хотя решение правительства Финляндии не стало неожиданным для компаний Tallink и Viking Line, по словам исполнительного директора Viking Line Инно Бороденко, улучшений в ближайшее время не предвидится.

"К сожалению, все без изменений, число пассажиров сильно сократилось по сравнению с прошлым годом. В ноябре и декабре северные соседи обычно приезжали в Эстонию за рождественскими товарами и посидеть в наших кафе и ресторанах", – сказал Бороденко.

"Надеялись, что в Рождество снова сможем привлечь пассажиров и наверстать упущенное, но в то же время мы понимаем, что из-за нового распространения вируса нужно притормозить".- сообщина пресс-секретарь Tallink Катри Линк, а также добавила, что за день на один паром приходится 1500 человек, то есть в один конец на пароме, рассчитанном на 2800 пассажиров, в путь отправляется 200-250 человек.