ЕС рассчитывает на регистрацию вакцины от COVID-19 в декабре

Европейский союз может уже в этом году одобрить к использованию две вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech и Moderna и проходящие сейчас тестирование, пишет Rus.ERR.
Об этом сообщила в четверг президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по завершении неофициального саммита лидеров ЕС, проходившего по видеосвязи.
По ее словам, медицинский регулятор Евросоюза может выдать на две эти вакцины "рыночную лицензию с определенными условиями в декабре [2020 года], если не возникнет ни единой проблемы".
Руководитель компании BioNTech Угур Сахин сообщил в четверг, что разработанная совместно с Pfizer вакцина от COVID-19 может быть выпущена на рынок еще до конца текущего года.
"Возможно, что мы получим одобрение в США или в Европе, или в обоих регионах уже в этом году. Возможно, мы начнем поставки вакцины уже в декабре", - сказал Сахин.