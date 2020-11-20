ЕС рассчитывает на регистрацию вакцины от COVID-19 в декабре

Об этом сообщила в четверг президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по завершении неофициального саммита лидеров ЕС, проходившего по видеосвязи.

По ее словам, медицинский регулятор Евросоюза может выдать на две эти вакцины "рыночную лицензию с определенными условиями в декабре [2020 года], если не возникнет ни единой проблемы".

Руководитель компании BioNTech Угур Сахин сообщил в четверг, что разработанная совместно с Pfizer вакцина от COVID-19 может быть выпущена на рынок еще до конца текущего года.