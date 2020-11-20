Пт, 20.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг
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  • В летней столице Эстонии продается дом по цене квартиры в Таллинне

Фото ⟩ В летней столице Эстонии продается дом по цене квартиры в Таллинне

Дом в Пярну.

ФОТО: City24

Знаете ли вы, где именно под Пярну находится деревня Папсааре? Узнаете, если захотите посмотреть, а может быть, и купить славный дом по цене квартиры в Таллинне, предлагает Kodustiil.

Двухэтажный дом, построенный в 2004 году, общей площадью 119 квадратных метров расположен вдали от городского шума. 

Дом в Пярну.

ФОТО: City24

Дом с хорошей планировкой и высококачественной внутренней отделкой расположен на участке площадью 797 квадратных метров. На первом этаже дома находятся кухня, гостиная, кабинет, кладовые, баня, ванная, туалет и гараж.

Дом в Пярну.

ФОТО: City24

На первом этаже также есть навес для дров и садового инвентаря и солнечная терраса с маркизой. На втором этаже холл, две спальни, туалет и большой балкон площадью 8,2 м2.

Дом в Пярну.

ФОТО: City24

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости Сity24

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