Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена

После повторной обработки бюллетеней во всех 159 округах действующий глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп набрал 2 462 857 голосов, а Байден - 2 475 141, тем самым преимущество последнего составило 12 284 голосов, пишет DW. Пересчет лишь незначительно уменьшил отрыв Джо Байдена, первоначально он составлял 12 780 голосов. "Первый в истории штата полный аудит подтвердил имя победителя", - заявил Раффенспергер.

Голоса могут пересчитать еще раз

Американские СМИ сообщили, что из-за крайне малого разрыва - менее чем 0,5% голосов - республиканцы могут потребовать новый пересчет, на этот раз с применением сканеров для обработки бюллетеней. Первый пересчет проводился вручную.