COVID-19 ⟩ Школьные медсестры обратились к ученикам и учителям

Школьные медсестры Tallinna Koolitervishoid просят как учеников, так и учителей при наличии симптомов заболевания быть вне школьного коллектива и связаться с семейным врачом. А для тех, кто чувствует себя здоровыми, настала последняя возможность взять на вооружение меры предосторожности, потому что такие люди могут быть носителями вируса, не зная об этом.
Вирус COVID-19 не подает признаков убывания. Если весной учащиеся в полном составе на недели ушли на домашнее обучение, то теперь в большинстве школ помимо дистанционных проходят и обычные уроки, поэтому школьные здания – это потенциальные места для распространения вируса. Практика показывает, что это не просто теория.
Тех школ, где еще проходит учебная работа в полном составе, остались единицы. Но ситуация с коронавирусом меняется ежедневно, влияя на все окружающее. Если еще на прошлой неделе, например, школы в Ыйсмяэ были практически не затронуты вирусом и учеба проходила в школьных зданиях, то на этой неделе в этих школах также используется дистанционное обучение.
Сейчас нет возможности уверенно сказать, как некоторым школам удалось долгое время уберегать себя от вируса. Возможно, одна из причин в том, что в эти школы ходят дети из ближайших окрестностей и они не используют общественный транспорт. Или же они приезжают в школу через весь город, но на автомобиле родителей. Но для ограничения распространения вируса нет какого-то единого волшебного средства – необходимо использовать все доступные методы в комплексе.
Сейчас в большинстве школ используют разные комбинации контактного и дистанционного обучения. Один вариант – контактное обучение в начальных классах, но дистанционное в старших. Второй вариант – чередование, когда один день в школе младшие учащиеся, а в другой – постарше.
Неделю назад началась волна заболеваний среди учителей – хотя преподаватели и использовали защитные визиры, но они были без масок, что не является достаточным решением. На этой неделе началась волна среди учащихся. По причине близких контактов из наших 80 медсестер на сегодня две отправлены на карантин.
Второй важный аспект – это сопровождающее кризисную ситуацию эмоциональное напряжение. Люди сейчас гораздо более эмоциональны и это проявляется в отношениях. Это подтверждают и показатели здоровья учителей, когда они обращаются к медсестрам. То есть, предотвращая распространение вируса, мы вместе противостоим и возникновению проблем душевного здоровья, которые провоцируются эмоциональным напряжением.
Все наши медсестры замечают, насколько возрос фон общей тревожности среди детей, родителей и школьного персонала – появляются нервозность, усталость, проблемы со сном, повышенное давление. Эти показатели часто отмечают все наши медсестры.
Одной возможностью для ограничения распространения вируса в школьных зданиях является пересмотр порядка уборки. Недостаточно, если это происходит один раз в день. Поверхности следует обрабатывать чаще. Даже для частичного сохранения контактного обучения от всех нас требуются определенные усилия, для применения которых нам было дано достаточное количество времени, почти год.
Весна еще далеко, а перед нами – длинная и темная зима. Распространение вируса и тяжелые последствия могут быть еще более негативными, чем сейчас. Мы не должны сейчас спокойно сложить руки – необходимо продержаться до прихода вакцины!
В заботе о вас,
школьные медсестры Таллинна
Для предотвращения распространения коронавируса школьные медсестры SA Tallinna Koolitervishoid просят придерживаться следующих правил:
В случае симптомов заболевания дома должны оставаться как ученики, учителя, так и все остальные работники школы.
Влияние коронавируса очень индивидуально. Дома должны быть и те, кто считает, что у них просто насморк или легкая простуда. Также важно знать, что не у всех заразившихся COVID-19 пропадает вкусовые ощущения и обоняние – поэтому по этим признакам нельзя судить о заражении. Самый точный ответ даст тест.
Распространение заболевания может остановить ношение масок. Их важно использовать в школе, общественном транспорте, магазинах, театре-концертах – то есть в тех помещениях, где собирается много людей. Маску нет смысла носить дома или на улице.
Сохраняйте при общении дистанцию. Не у всех людей проявляются симптомы коронавируса и поэтому мы не знаем, кто может быть его носителем.
Хорошая мера предосторожности – это мытье рук, их нужно мыть часто теплой водой с мылом.
В общественных местах установлены дезинфекторы. Это хорошая альтернатива, если нет возможности помыть руки.
Избегайте прикосновений к лицу и волосам неумытыми руками.
При чиханье или кашле закрывайте рот и нос одноразовыми салфетками. Использованную салфетку необходимо сразу же выбросить в мусорную корзину и после этого очистить руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав, но не голую ладонь.
Очень важно часто проветривать помещения – как дома, в школе, так и в рабочих комнатах.
Нахождение на свежем воздухе улучшает иммунитет, к тому же на улице больше пространства и вероятность заражения ниже. При возможности стоит взвесить школьные перемены во дворе и уличные уроки физкультуры.
Скачайте приложение HOIA, информирующее о вирусе. Если вы получили положительный тест на коронавирус, то отметьте себя в приложении заболевшим.
Доверяйте работникам здравоохранения и ищите помощи из надежных источников. Для получения экстренной помощи звоните на 112, по вопросам здоровья можно получить ответы по телефону консультации семейных врачей 1220. Надежную информацию о государственных предписаниях в отношении коронавируса дают по телефону 1247.
И еще раз – даже с малейшими симптомами заболевания сейчас необходимо оставаться дома и связаться с семейным врачом.