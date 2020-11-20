COVID-19 ⟩ Школьные медсестры обратились к ученикам и учителям

Вирус COVID-19 не подает признаков убывания. Если весной учащиеся в полном составе на недели ушли на домашнее обучение, то теперь в большинстве школ помимо дистанционных проходят и обычные уроки, поэтому школьные здания – это потенциальные места для распространения вируса. Практика показывает, что это не просто теория.

Тех школ, где еще проходит учебная работа в полном составе, остались единицы. Но ситуация с коронавирусом меняется ежедневно, влияя на все окружающее. Если еще на прошлой неделе, например, школы в Ыйсмяэ были практически не затронуты вирусом и учеба проходила в школьных зданиях, то на этой неделе в этих школах также используется дистанционное обучение.

Сейчас нет возможности уверенно сказать, как некоторым школам удалось долгое время уберегать себя от вируса. Возможно, одна из причин в том, что в эти школы ходят дети из ближайших окрестностей и они не используют общественный транспорт. Или же они приезжают в школу через весь город, но на автомобиле родителей. Но для ограничения распространения вируса нет какого-то единого волшебного средства – необходимо использовать все доступные методы в комплексе.

Сейчас в большинстве школ используют разные комбинации контактного и дистанционного обучения. Один вариант – контактное обучение в начальных классах, но дистанционное в старших. Второй вариант – чередование, когда один день в школе младшие учащиеся, а в другой – постарше.

Неделю назад началась волна заболеваний среди учителей – хотя преподаватели и использовали защитные визиры, но они были без масок, что не является достаточным решением. На этой неделе началась волна среди учащихся. По причине близких контактов из наших 80 медсестер на сегодня две отправлены на карантин.

Второй важный аспект – это сопровождающее кризисную ситуацию эмоциональное напряжение. Люди сейчас гораздо более эмоциональны и это проявляется в отношениях. Это подтверждают и показатели здоровья учителей, когда они обращаются к медсестрам. То есть, предотвращая распространение вируса, мы вместе противостоим и возникновению проблем душевного здоровья, которые провоцируются эмоциональным напряжением.

Все наши медсестры замечают, насколько возрос фон общей тревожности среди детей, родителей и школьного персонала – появляются нервозность, усталость, проблемы со сном, повышенное давление. Эти показатели часто отмечают все наши медсестры.

Одной возможностью для ограничения распространения вируса в школьных зданиях является пересмотр порядка уборки. Недостаточно, если это происходит один раз в день. Поверхности следует обрабатывать чаще. Даже для частичного сохранения контактного обучения от всех нас требуются определенные усилия, для применения которых нам было дано достаточное количество времени, почти год.