В Эстонии появятся новые дорожные знаки

Появление новых дорожных знаков продиктовала сама жизнь, поскольку легкие средства передвижения стали реальностью, а требования по защите окружающей среды не позволяют срубать ветки с деревьев, стоящих на обочинах дорог и мешающих движению.

Большая часть постановления связана с одобренными в конце октября в Рийгикогу поправками к Закону о дорожном движении, которыми парламент ввел правила дорожного движения для самокатчиков. Поскольку в последние годы самокатов на дороги вышло очень много, Закон о дорожном движении начал отстал от времени и было необходимо узаконить дорожные правила для новых видов транспорта.

Лыжный подъемник. Знак места обслуживания, указывающий на лыжную гору, оснащенную подъемником. Речь идет о таком же знаке, который указывает, например, на точку общепита или заправочную станцию. Поскольку в Эстонии крупных гор и центров горнолыжного спорта нет, в таком знаке не было особой потребности, но в последние годы подъемниками оснастили многие холмы. Например, лыжные подъемники установлены на Юге Эстонии в Куутсемяги, в парке приключений Кивиыли в Ида-Вирумаа и на лыжном склоне горы Лубья в харьюмааском Виймси. ФОТО: maanteeamet

Приграничный пояс и конец приграничного пояса. Знаки будут указывать на государственную границу в тех местах дороги, где начинается и заканчивается приграничный пояс. Цель знака – обратить внимание людей на то, что они приближаются к внешней границе и речь идет о зоне, где у полиции есть право ограничить передвижение и нахождение человека. Знак помогает человеку понять ширину приграничного пояса, что важно, поскольку о действиях, нарушающих охрану границы и пограничный покой нужно всегда извещать Департамент полиции и погранохраны. ФОТО: maanteeamet

Низкие ветки. Дополнительная табличка дорожного знака предупреждает водителя о предстоящем отрезке дороги, где до дороги дотягиваются ветки деревьев, в которые высокие автомобили могут въехать. Знак нужен для мест, где до дороги дотягиваются ветки деревьев в природоохранной зоне, которые нельзя срезать или ограничивать даже в интересах безопасности движения. Дополнительная табличка используется только вместе с дорожными знаками «Сужение дороги» и «Иные опасности». Нарисованный на табличке символ может быть и в отраженном виде, в зависимости от того, с какой из сторон растут ветки. ФОТО: maanteeamet

После внесения поправок в Закон о дорожном движении в использование будет принята новая категория легковых автомобилей - легкое персональное средство передвижения, которое охватывает предназначенные для перевозки человека, движущиеся при помощи электричества средства, например, электрические самокаты, электрорулы, средства, для движения которых необходимо держать равновесие и прочие средства, не имеющие сидячего места. Согласно закону, легкое персональное средство передвижения теперь сможет ездить, прежде всего, в предназначенной для пешеходов и велосипедистов среде, а в качестве исключения и по проезжей части.

Для электросамокатов новых дорожных знаков все же не придумали. Все водители легких транспортных средств в будущем и дальше должны будут руководствоваться знаками, предназначенными для велосипедистов. Однако постановлением министра экономики нужно изменить значения всех, предназначенных для велосипедистов знаков, и определить, что помимо велосипедистов они действительны для тех, кто перемещается на персональном легком транспортном средстве. Важно знать, что равные для велосипедистов условия действуют только для тех водителей легких транспортных средств, которые ездят со скоростью до 25 километров в час.

На арендных самокатах имеются ограничители скорости, но продаются и такие электросамокаты, которые ездят со скоростью 70 километров в час и даже быстрее. На таких самокатах можно ездить по велосипедным дорожкам только со скоростью до 25 километров в час. Постановление министра при необходимости позволяет хозяину дороги запретить самокатам ездить на определенных отрезках дороги. Для этого нужно заодно запретить и движение на велосипедах.