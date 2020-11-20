Неожиданно: пока жены не было дома, муж раскрасил фасад во все цвета радуги

Возвратившаяся из короткого отпуска Карен Гольдсмит (59) была удивлена, увидев работу своего мужа Майка, который раскрасил фасад их дома в цвета радуги.

Карен, которая провела время в Лондоне с дочерью и внуками, понятия не имела, что ее муж внезапно увлекся искусством. Майк сказал, что его вдохновило их последнее путешествие в Португалию: он подумал, что фасад купленного в 1984 году дома требует покраски именно в этом стиле.

Wife stunned after husband paints their home all the colours of the rainbow without telling her https://t.co/7R8hpLppyT — News Bht (@news_bht) November 18, 2020

Карен, которая сначала была против цветов радуги, теперь считает, что ее муж проделал очень хорошую работу, передает thesun.co.uk. «Чем больше я смотрю на это, тем больше мне нравится», - сказала она.