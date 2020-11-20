Проверка факта ⟩ Запись с камеры видеонаблюдения доказала, что ребенок оклеветал водителя автобуса

Водитель автобуса также не был в курсе данной ситуации.

По данным имеющегося в автобусе GPS-передатчика, автобус номер 6 прибыл на остановку у торгового центра Lõunakeskus вовремя. Водитель открыл все три двери. Когда все пассажиры зашли, он закрыл двери и поехал.

Это значит, что автобусному предприятию пришлось извиняться за то, чего не было. Это подтверждает и запись с камеры видеонаблюдения, установленной на Lõunakeskus, где видно, что автобус уже отъехал от остановки, когда к нему со стороны парковки побежал ребенок. Затем ребенок стал изучать автобусное расписание. Он не остался мерзнуть на улице, но и домой не пошел. Он зашел в торговый центр и сел на скамейку. Какое-то время он занимался своим телефоном, а потом сел на следующий автобус, который прибыл в 19.30.

Публичная клевета может иметь серьезные последствия

По словам присяжного адвоката адвокатского бюро Emeraldlegal и инициатора кампании против клеветы Laim.ee Роберта Сарва, в соцсетях не стоит строить из себя героя, особенно когда в вашем распоряжении неполная информация.

«Если у вас нет фактов, не стоит делиться своими негативными эмоциями в соцсетях. Например, можно было бы обратиться в автобусное предприятие или в местное самоуправление, чтобы дать делу официальный ход», - добавил Сарв.

Если обвинение не соответствует действительности, клевета может привести к досудебному разбирательству. Если договориться в его рамках не удастся, за клевету человек может предстать перед судом.

Поскольку на основании публикации невозможно установить личность водителя, ущерб был нанесен репутации автобусного предприятия и бренду. «Если автор содержавшей ложные заявления публикации не принесет извинений и не удалит публикацию, на помощь фирме может прийти адвокат», - сказал Сарв.

Причем имеются различные способы установления личности автора публикации, даже если она была сделано анонимно. «В подобных ситуациях мы с помощью Facebook устанавливали личности людей, распространявших клевету, и призывали их к ответу», - заверил Сарв.

Какими могут последствия публичной клеветы? «Ложные обвинения и клевета могут разрушить карьеру человека, довести его до сильного стресса. В самом печальном случае травля в интернете заканчивалась самоубийством, - сообщил Сарв. – Так что любому, кто хочет сыграть в героя социальных сетей нашего времени, стоит девять раз подумать, а потом один раз опубликовать. Или вообще не публиковать. Зачастую это даже более разумный выбор».

Публичное извинение

Издание Tartu Postimees отправило запись с камеры видеонаблюдения автору публикации. Почти сразу мужчина признал, что на видео его ребенок. Поговорив с ним, он осознал, что слишком легко поверил его словам.

«Если учесть, как негативно пандемия влияет на психику людей... Мы поверили нашему ребенку, что все было именно так. Что люди настолько напуганы, что не пускают в автобус без маски», - сказал мужчина.

Он пояснил, что когда он позвонил по инфотелефону, его стали обвинять в том, что у ребенка не было маски. В сложившейся ситуации он решил поверить словам ребенка.

«Нам искренне жаль, что наш сын солгал нам и все разрослось до таких масштабов. Поскольку при звонке на инфотелефон мы не получили ответа, пришлось довериться ребенку , - сказал отец. – Надеемся, что благодаря этой истории родители смогут объяснить своим детям, какими вред может нанести ложь. Приносим искренние извинения водителю автобуса и автобусной фирме».

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На вопрос о том, обращался ли кто-то с подобной жалобой на городской инфотелефон, в Тартуской горуправе обещали выяснить все обстоятельства инцидента. По состоянию на четверг комментарий так и не поступил.

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