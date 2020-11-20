Проверка факта ⟩ Запись с камеры видеонаблюдения доказала, что ребенок оклеветал водителя автобуса

На этой неделе в Facebook-сообществе Märgatud24 Tartus появилась публикация, в которой рассказывалось о том, как водитель автобуса не пустил в автобус ребенка, так как у того не была надета защитная маска. По этой причине ребенку якобы пришлось целый час идти в темноте пешком до дома. Благодаря оказавшейся в распоряжении издания Tartu Postimees записи с камеры видеонаблюдения удалось установить, что все было совершенно те так.
В публикации утверждается, что водитель автобуса № 6, который выехал от торгового центра Lõunakeskus во вторник в 19.10, якобы оставил на остановке ребенка, так как у него не было маски.
«Надо было сказать ребенку, чтобы он прикрыл рот курткой! У ребенка разрядился аккумулятор, и ему пришлось час идти домой пешком. Мы волновались, потому что знали, что ребенок вернется домой на этом автобусе», - написал анонимный родитель на страничке Märgatud24 Tartus.
«Это новая норма, когда детей оставляют на улице из-за отсутствия маски?» - поинтересовался он. «Несмотря на то, что дети до 12 лет не обязаны носить маску, мы все же купили ему, но он умудрился ее потерять. Так почему же маски не раздают в автобусе?» - вопрошает автор публикации.
Автор публикации, личность которого Tartu Postimees не раскрывает в целях защиты ребенка, заявил, что он написал все со слов сына. «Водитель автобуса сказал, что если маски нет, в автобус заходить нельзя. Поскольку ребенок еще маленький, он не решился ничего сказать в ответ», - сказал мужчина.
И хотя возмущенный родитель грозился известить о произошедшем автобусное предприятие, по состоянию на четверг предприятие подобных жалоб не получало. Причина кроется в том, что родитель позвонил на инфотелефон города Тарту, но его жалобу не передали в автобусную компанию.
Позвонивший на инфотелефон родитель требовал объяснений, но полученный ответ его не удовлетворил. «Я спросил, разве это нормально, что ребенка оставляют в темное время суток на холоде. Мне дали понять, что это вина ребенка, так как он потерял маску, а без нее в автобус заходить нельзя», - заявил он.
После этого родитель решил рассказать о произошедшем в соцсетях. Поведение водителя в комментариях осудило и адвокатское бюро LMP.
По состоянию на вечер четверга под публикацией появилось 140 комментариев. Ей успели поделиться 265 раз. В комментариях некоторые люди открыто оскорбляли водителя автобуса.
Автобусная фирма принесла извинения за инцидент, которого не было
До того, как Tartu Postimees проверил на достоверность опубликованной в соцсетях информации, руководитель по обслуживанию тартуского отделения Go Bus Сирле Прангель принесла извинения от лица предприятия.
«Чтобы установить обстоятельства произошедшего, просим этого человека связаться с нами, чтобы мы могли оперативно реагировать и предотвращаться подобные ситуации. Для нас важно предлагать профессиональное, пунктуальное и дружественное обслуживание», - сообщила Прангель, когда узнала о произошедшем из соцсетей.
«Мы проинструктировали всех водителей в соответствии с указаниями правительства. Что ношение маски — строго рекомендовано, но мы не можем высаживать людей из автобуса, если у человека нет маски, - сказала она. – Нос и рот можно прикрыть шарфом, а на детей младше 12 лет это правило и вовсе не распространяется. Пока что нам не поступало сообщений, что водители ведут себя неправильно».
Водитель автобуса также не был в курсе данной ситуации.
По данным имеющегося в автобусе GPS-передатчика, автобус номер 6 прибыл на остановку у торгового центра Lõunakeskus вовремя. Водитель открыл все три двери. Когда все пассажиры зашли, он закрыл двери и поехал.
Это значит, что автобусному предприятию пришлось извиняться за то, чего не было. Это подтверждает и запись с камеры видеонаблюдения, установленной на Lõunakeskus, где видно, что автобус уже отъехал от остановки, когда к нему со стороны парковки побежал ребенок. Затем ребенок стал изучать автобусное расписание. Он не остался мерзнуть на улице, но и домой не пошел. Он зашел в торговый центр и сел на скамейку. Какое-то время он занимался своим телефоном, а потом сел на следующий автобус, который прибыл в 19.30.
Публичная клевета может иметь серьезные последствия
По словам присяжного адвоката адвокатского бюро Emeraldlegal и инициатора кампании против клеветы Laim.ee Роберта Сарва, в соцсетях не стоит строить из себя героя, особенно когда в вашем распоряжении неполная информация.
«Если у вас нет фактов, не стоит делиться своими негативными эмоциями в соцсетях. Например, можно было бы обратиться в автобусное предприятие или в местное самоуправление, чтобы дать делу официальный ход», - добавил Сарв.
Если обвинение не соответствует действительности, клевета может привести к досудебному разбирательству. Если договориться в его рамках не удастся, за клевету человек может предстать перед судом.
Поскольку на основании публикации невозможно установить личность водителя, ущерб был нанесен репутации автобусного предприятия и бренду. «Если автор содержавшей ложные заявления публикации не принесет извинений и не удалит публикацию, на помощь фирме может прийти адвокат», - сказал Сарв.
Причем имеются различные способы установления личности автора публикации, даже если она была сделано анонимно. «В подобных ситуациях мы с помощью Facebook устанавливали личности людей, распространявших клевету, и призывали их к ответу», - заверил Сарв.
Какими могут последствия публичной клеветы? «Ложные обвинения и клевета могут разрушить карьеру человека, довести его до сильного стресса. В самом печальном случае травля в интернете заканчивалась самоубийством, - сообщил Сарв. – Так что любому, кто хочет сыграть в героя социальных сетей нашего времени, стоит девять раз подумать, а потом один раз опубликовать. Или вообще не публиковать. Зачастую это даже более разумный выбор».
Публичное извинение
Издание Tartu Postimees отправило запись с камеры видеонаблюдения автору публикации. Почти сразу мужчина признал, что на видео его ребенок. Поговорив с ним, он осознал, что слишком легко поверил его словам.
«Если учесть, как негативно пандемия влияет на психику людей... Мы поверили нашему ребенку, что все было именно так. Что люди настолько напуганы, что не пускают в автобус без маски», - сказал мужчина.
Он пояснил, что когда он позвонил по инфотелефону, его стали обвинять в том, что у ребенка не было маски. В сложившейся ситуации он решил поверить словам ребенка.
«Нам искренне жаль, что наш сын солгал нам и все разрослось до таких масштабов. Поскольку при звонке на инфотелефон мы не получили ответа, пришлось довериться ребенку , - сказал отец. – Надеемся, что благодаря этой истории родители смогут объяснить своим детям, какими вред может нанести ложь. Приносим искренние извинения водителю автобуса и автобусной фирме».
Märgatud24 Tartu не отвечает за достоверность информации
На вопрос о том, обращался ли кто-то с подобной жалобой на городской инфотелефон, в Тартуской горуправе обещали выяснить все обстоятельства инцидента. По состоянию на четверг комментарий так и не поступил.
По словам пожелавшего сохранить анонимность администратора Facebook-сообщества Märgatud24 Tartus, они не проверяют достоверность информации и не несут ответственности за публикации. В случае возникновения разногласий или при поступлении просьбы удалить ту или иную публикацию, администраторы выполняют просьбу. Также администраторы редактируют комментарии к публикациям только в случае поступления жалоб. Если требуется, администраторы группы сохраняют анонимность автора публикации.