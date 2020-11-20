Торговца наркотиками приговорили к двум с половиной годам тюрьмы

Ведущий следователь Пярнуского отделения полиции Леннарт Пульк сказал, что к задержанию 28-летнего мужчины, который ранее наказывался за подобные преступления, привела последовательная работа полицейских, которые в течение нескольких месяцев расследовали преступление, собирали доказательства и просматривали материалы.

«Задержать мужчину помогла и поступившая от жителей Пярну информация о том, что он может продавать наркотики. Мы благодарим передавших информацию людей, это помогло сделать нашу жизнь безопаснее», – сказал Пульк.

Полицейские задержали мужчину 23 июля, когда он прибыл в Пярну с большим количеством наркотического вещества, которое, основываясь на собранных следователе доказательствах, он собирался перепродать.

«В ходе следствия мы выяснили, что на руках у мужчины в мае и июле этого года неоднократно находились такие наркотические средства как амфетамин и метамфетамин. За четыре дня через его руки прошло такое количество наркотиков, которых бы хватило, чтобы вызвать наркотическое опьянение более чем у 650 человек», – сказал майор полиции Леннарт Пульк.

По состоянию на 18 ноября в Эстонии было зарегистрировано 686 преступлений, касающихся незаконного оборота наркотических и психотропных средств, из них 80 – в Ляэнеской префектуре.