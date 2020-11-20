Верный способ попасться налоговикам - платить зарплату в конверте

По словам Ыуна, зарплаты в конвертах - проблема номер один, которой занимается Налогово-таможенный департамент. В распоряжении департамента имеется новый т.н. рабочий инструмент, с помощью которого ведомство оценивает платежное поведение компаний по принципу светофора. Чаще всего компании оказываются в секторе «красного цвета» из-за выплаты зарплат в конвертах.

«Сегодня зарплата в конверте - это не просто зарплата, которую работодатель кладет своими руками в конверт, а затем передает работнику. Заработная плата в конверте - это незадекларированная выплата, с которой государству не уплачивались налоги. Это важная проблема на рынке труда Эстонии», - сказал Ыун.

В прошлом году из-за зарплат в конвертах государству был нанесен финансовый ущерб в размере 134 миллионов евро, плюс ущерб репутации. "Если мы хотим быть маленькой инновационной страной, открытой для иностранных инвесторов, то я думаю, что иностранные инвесторы были бы заинтересованы в честной деловой среде, где можно конкурировать на равных. А не как в джунглях с их законами, где уплату налогов освистывают".

Легко выйти на след

Сама по себе доля заработной платы в конвертах, согласно официальным данным, в экономике не слишком высока: по оценке Института конъюнктуры, в прошлом году заработную плату в конверте полностью или частично получали восемь процентов работников, что в два раза больше, чем десять лет назад.

Опрос, проведенный CVKeskus в сентябре, показал, что около пяти процентов сотрудников получают зарплату в конвертах. По данным налоговых органов, вариант, когда вся зарплата поступает в конверте, используется все меньше и меньше, обычно делается так, что на счет поступает минимальная заработная плата, требующаяся по закону, а для выплаты остальной суммы придумываются различные схемы.

По областям - что тут скрывать - по-прежнему в плохом смысле выделяется сектор строительства, но не только. "Гостиничные услуги, питание, транспорт, все области, где затраты на рабочую силу составляют большую часть расходов компании, а также сектора с низкой добавочной стоимостью», - перечислил Ыун.

В случае строительства незаконным схемам выплаты зарплат содействует наличие длинной цепочкой субподрядчиков, где «ответственность имеет тенденцию рассеиваться». Напротив, в сфере информационных технологий, по словам Ыуна, все хорошо. В каком-то смысле этому способствовала нехватка рабочей силы - людей так мало, что компании мотивированы делать все честно и чисто.