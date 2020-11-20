Верный способ попасться налоговикам - платить зарплату в конверте

- Зарплата в конверте - серьезная проблема на рынке труда Эстонии
- Особенно выделяется сектор строительства, но не он один
- Налогово-таможенный департамент грозит безработным пальцем
Глава отдела налоговых аудитов Налогово-таможенного департамента Оскар Ыун сказал в эфире радиостанции Kuku, что есть один надежный способ поймать тех, кто выплачивает зарплаты в конвертах, пишет Postimees.
По словам Ыуна, зарплаты в конвертах - проблема номер один, которой занимается Налогово-таможенный департамент. В распоряжении департамента имеется новый т.н. рабочий инструмент, с помощью которого ведомство оценивает платежное поведение компаний по принципу светофора. Чаще всего компании оказываются в секторе «красного цвета» из-за выплаты зарплат в конвертах.
«Сегодня зарплата в конверте - это не просто зарплата, которую работодатель кладет своими руками в конверт, а затем передает работнику. Заработная плата в конверте - это незадекларированная выплата, с которой государству не уплачивались налоги. Это важная проблема на рынке труда Эстонии», - сказал Ыун.
В прошлом году из-за зарплат в конвертах государству был нанесен финансовый ущерб в размере 134 миллионов евро, плюс ущерб репутации. "Если мы хотим быть маленькой инновационной страной, открытой для иностранных инвесторов, то я думаю, что иностранные инвесторы были бы заинтересованы в честной деловой среде, где можно конкурировать на равных. А не как в джунглях с их законами, где уплату налогов освистывают".
Легко выйти на след
Сама по себе доля заработной платы в конвертах, согласно официальным данным, в экономике не слишком высока: по оценке Института конъюнктуры, в прошлом году заработную плату в конверте полностью или частично получали восемь процентов работников, что в два раза больше, чем десять лет назад.
Опрос, проведенный CVKeskus в сентябре, показал, что около пяти процентов сотрудников получают зарплату в конвертах. По данным налоговых органов, вариант, когда вся зарплата поступает в конверте, используется все меньше и меньше, обычно делается так, что на счет поступает минимальная заработная плата, требующаяся по закону, а для выплаты остальной суммы придумываются различные схемы.
По областям - что тут скрывать - по-прежнему в плохом смысле выделяется сектор строительства, но не только. "Гостиничные услуги, питание, транспорт, все области, где затраты на рабочую силу составляют большую часть расходов компании, а также сектора с низкой добавочной стоимостью», - перечислил Ыун.
В случае строительства незаконным схемам выплаты зарплат содействует наличие длинной цепочкой субподрядчиков, где «ответственность имеет тенденцию рассеиваться». Напротив, в сфере информационных технологий, по словам Ыуна, все хорошо. В каком-то смысле этому способствовала нехватка рабочей силы - людей так мало, что компании мотивированы делать все честно и чисто.
Выявить плательщиков зарплат в конвертах довольно легко. «Здесь я должен развеять миф: сидя в офисе на улице Лыытса, Налогово-таможенный департамент, действительно не знает, кто платит зарплату в конверте. У нас есть данные, у нас есть информация, и мы считаем, что анализ данных для определения рисков является нашей самой сильной стороной. Мы сравниваем данные компаний с референтной группой, т.е. если мы говорим о строительных компаниях, мы [сравниваем их друг с другом] и оцениваем эти аномалии. Если, например, у нас есть строительная компания с тремя сотрудниками в Таллинне, где зарплата брутто составляет 1500 евро в месяц, а также строительная компания с тремя сотрудниками в Таллинне, которая платит сотруднику 700 евро брутто, из которых еще и удерживаются налоги, то возникают вопросы. Это создает так называемый налоговый риск, и мы просим компании объяснить, чем это обосновано и как можно конкурировать с такими показателями».
«Выплата зарплаты в конверте с точки зрения налогового мошенничества - очень простой вид мошенничества, в сложных схемах особой необходимости нет. Требуется лишь двустороннее соглашение: работник соглашается получать зарплату в конверте, а работодатель хочет оптимизировать свои затраты и выплачивать зарплату в конверте. После того, как две стороны пришли к соглашению, творческий подход в отношении того, как передается эта зарплата, не имеет границ. Поскольку обработка наличных средств является обременительной, сегодня мы видим, что много денег проходит через счета членов совета директоров, через счета связанных сторон. И в объяснении также может быть красиво обозначено «зарплата», но эта зарплата не декларируется государству», - сказал Ыун.
«В пояснении к переводу можно написать хоть "кредит" или что-то еще, но тогда в ходе налоговой процедуры нужно выяснить, на что он был выдан и почему не погашен».
Предупреждение безработным
Налоговый департамент в связи с коронакризисом готовился к худшему сценарию, но пока выплаты заработной платы в конвертах в связи с этим не увеличились.
«Сегодня мы наблюдаем некоторую тенденцию к тому, что потерявшие работу люди встают на учет в Кассе по безработице и параллельно работают по-черному, чтобы не потерять пособие. Я никому не рекомендую это делать. Мы следим за этим, и это может закончиться тем, что придется платить подоходный налог и закончится действие Кассы по безработице».