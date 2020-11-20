Обзор: как в октябре коронавирус повлиял на рынок недвижимости

По данным Земельного департамента, в октябре 2020 года на рынке недвижимости было совершено почти 5100 сделок купли-продажи, что на 11 % больше, чем в октябре год назад, и на 2 % больше, чем в предыдущем месяце. Структура сделок, изменившаяся из-за коронавируса весной, за последние месяцы вернулась в норму, и на сделки с квартирами снова приходится около половины всех сделок купли-продажи.
В октябре рынок недвижимости традиционно был наиболее активным в Харьюмаа, где было совершено 40 % всех сделок. Затем последовали Тартуский, Пярнуский и Ида-Вируский уезды. Доля других уездов составила менее 5 %.
В последние месяцы активность на рынке квартир постепенно восстановилась, и структура сделок приняла обычную форму: сделки с квартирами составляют около 50 % всех сделок купли-продажи, сделки с незастроенными земельными участками - около трети и сделки с застроенными земельными участками - одну пятую часть. Увеличение активности сделок купли-продажи в октябре произошло за счет всех трех сегментов рынка, упомянутых выше, но на рост в основном повлияли сделки с незастроенными участками.
В октябре этого года было совершено 1829 таких сделок, что почти на 30 % больше, чем год назад, 788 сделок с застроенными частными домами земельными участками, что на 11 % больше, и 2225 сделок было совершено с квартирной собственностью, проданной в качестве жилья, что почти на 3 % больше, чем год назад.
Сделок с квартирами в столице в октябре также было больше, чем год назад, а именно было совершено 939 сделок, что на 3 % больше, чем в октябре прошлого года. В то же время продажа новых квартир составила почти треть всех сделок с квартирами в Таллинне. И в Тарту, и в Пярну общее количество сделок с квартирами в октябре было почти на одну пятую больше, чем год назад.
В октябре квадратный метр квартиры в Таллинне стоил в среднем 2150 евро, что на 4% больше, чем год назад, и на 1% меньше, чем в прошлом месяце. Средняя цена квадратного метра квартир в Тарту в октябре составила 1 632 евро, что на 2% выше, чем в предыдущем месяце, и на 11% выше, чем в прошлом году. Средняя цена квадратного метра квартир в городе Пярну в октябре составила 1331 евро, что на 6 % больше, чем в сентябре, и на 10 % больше, чем в прошлом году.