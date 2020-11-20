Обзор: как в октябре коронавирус повлиял на рынок недвижимости

В октябре рынок недвижимости традиционно был наиболее активным в Харьюмаа, где было совершено 40 % всех сделок. Затем последовали Тартуский, Пярнуский и Ида-Вируский уезды. Доля других уездов составила менее 5 %.

Весной коронакризис в первую очередь затронул сектор жилой недвижимости, и если традиционно на сделки с квартирами приходилось не менее половины всех сделок купли-продажи, после апреля их доля упала ниже 50 %.

В последние месяцы активность на рынке квартир постепенно восстановилась, и структура сделок приняла обычную форму: сделки с квартирами составляют около 50 % всех сделок купли-продажи, сделки с незастроенными земельными участками - около трети и сделки с застроенными земельными участками - одну пятую часть. Увеличение активности сделок купли-продажи в октябре произошло за счет всех трех сегментов рынка, упомянутых выше, но на рост в основном повлияли сделки с незастроенными участками.

В октябре этого года было совершено 1829 таких сделок, что почти на 30 % больше, чем год назад, 788 сделок с застроенными частными домами земельными участками, что на 11 % больше, и 2225 сделок было совершено с квартирной собственностью, проданной в качестве жилья, что почти на 3 % больше, чем год назад.

Сделок с квартирами в столице в октябре также было больше, чем год назад, а именно было совершено 939 сделок, что на 3 % больше, чем в октябре прошлого года. В то же время продажа новых квартир составила почти треть всех сделок с квартирами в Таллинне. И в Тарту, и в Пярну общее количество сделок с квартирами в октябре было почти на одну пятую больше, чем год назад.

ФОТО: Земельный департамент.