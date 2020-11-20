Танель Кийк: сегодня правительство обсудит введение дополнительных ограничений

«Правительство соберется сегодня в 13:00 для обсуждения ситуации с COVID-19 и продолжения дебатов, которые вчера в некотором смысле не были завершены, речь пойдет о дополнительных шагах для предотвращения распространения коронавируса», - сказал министр.

По его словам, предстоит обсудить предложения Департамента здоровья об ограничении деятельности по интересам. «Вероятно, в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Северо-Эстонском регионе целесообразно на короткий промежуток времени сократить деятельность по интересам. То есть надо пересмотреть именно те места, в которых высокие риски заболевания», - пояснил Кийк, добавив, что кружки, связанные с хоровым пением, можно закрыть или посещать их в меньших группах.