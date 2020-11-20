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Россия обновила абсолютный максимум по числу выявленных за сутки заражений Covid-19. Предыдущий антирекорд был накануне - тогда впервые была превышена планка в 23 тысячи, а теперь - в 24 тысячи новых случаев.

Россия обновила абсолютный максимум по числу выявленных за сутки заражений Covid-19. Предыдущий антирекорд был накануне - тогда впервые была превышена планка в 23 тысячи, а теперь - в 24 тысячи новых случаев.

В России за последние сутки выявили еще 24 318 заражений, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне было выявлено 23 610 новых случаев, что также было рекордным показателем за все время пандемии. Впервые суточный прирост оказался выше отметки 24 тысячи.

В Москве за сутки выявлено 6 902 новых заболевших. Это тоже новый антирекорд. Предыдущий фиксировали 9 ноября - 6 897 новых случаев, а в четверг их было 6 438. Уже почти месяц максимумы ежедневно обновляет Петербург - сейчас штаб сообщил о 2 394 случаях, а накануне было 2 312.

Умерли за сутки 461 пациентов с Covid-19 (в Москве - 77 человек, в Петербурге - 63). Днем ранее в России зарегистрировали на два летальных исхода больше, что стало новым максимумом за весь период. Рекордные показатели смертности по стране до четверга обновлялись три дня подряд.

Выздоровели за последние сутки 24 758 человек, то есть все-таки больше, чем заболели коронавирусом (в четверг цифра была выше - 25 573).

За время пандемии в России было зарегистрировано 2 039 926 заражений коронавиурса, 1 551 414 пациент уже выписан, умерли, по данным оперативного штаба, 35 311 человек. Это неокончательная цифра. Росстат по своей методике учитывает гораздо больше смертей пациентов с Covid-19. По его данным, только за апрель-сентябрь скончались 55,6 тысячи заразившихся коронавирусом.

Убили за маску

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя Ленинградской области, которого ударили ножом из-за просьбы к пассажирам надеть маску в рейсовом автобусе.

Вечером во вторник 53-летний житель замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра возвращался из Петербурга с корпоратива. «Он сделал мужчине и женщине замечание и попросил надеть на себя защитные маски. Словесная ссора переросла в драку, которая продолжилась уже на улице», - рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Сделавший замечание о масках получил ножевое ранение, от которого скончался. По подозрению в нападении на него были задержаны двое уроженцев Оренбургской области - ранее судимый 40-летний мужчина и 34-летняя женщина. По версии полиции, мужчина совершил убийство.

«Фонтанка» опубликовала видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мужчина в маске подходит к двум пассажирам без масок. Они ругаются, пассажир без маски вскакивает, а мужчина в маске ударяет его по голове. После этого он выходит из автобуса, пара выходит следом.

Роспотребнадзор 27 октября ввел масочный режим по всей России. В Петербурге он снова начал действовать еще раньше - в конце сентября. Ношение масок обязательно в транспорте и в общественных местах. Осенью этот режим соблюдает гораздо больше людей, чем во время первой волны Covid-19 весной.

Отравились антисептиком

Несколько человек умерли в Якутии после того, как выпили антисептик.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что два дня назад граждане приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом "Кожный антисептик для обработки рук". И выпили его. Остаток антисептика из магазина изъят для экспертизы.

О том, что отравление произошло в результате употребления антисептического средства, сообщает также республиканская прокуратура.

Следственный комитет сообщает, что скончались уже пять человек. Однако там не смогли уточнить, что именно употребляли пострадавшие. «Есть сведения только, что это была спиртосодержащая жидкость, но что именно, следствию еще предстоит установить», - сказали в пресс-службе.

Минздрав Якутии в свою очередь сообщил, что еще несколько человек находятся в районной больнице Таттинского района в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В Якутии за последние сутки выявили 220 новых случаев коронавируса, поэтому показателю республика оказалась на 25 месте. Ленинградская область на 32-й строчке - 198 заражений за сутки.

«Ситуация напряженная» или «победа близка»?

Ситуация с распространением коронавируса ухудшается, но жесткого локдауна еще можно избежать, если соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, заявила накануне глава ведомтсва Анна Попова.

«Ситуация, безусловно, напряженная, взрывного роста не видим ни в одном субъекте Российской Федереации. Но постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно. Для того чтобы остановить ситуацию, нужно всем соблюдать правила - и не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Еще более оптимистично выступил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. «Победа над пандемией близка», - написал он в пятницу.