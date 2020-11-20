Полицейские и спасатели Силламяэ начали работать в новом здании

Как совместно сообщили пресс-службы полиции, спасателей и АО Riigi Kinnisvara, официальное открытие нового общего здания Департамента полиции и Спасательного департамента должно было произойти 20 ноября, однако из-за пандемии коронавируса его отложили на неопределенное время. Несмотря на это, работники уже начали осваиваться и привыкать к новым возможностям, которые предлагает новое здание.

Старший участковый Силламяэ Тарво Кайва рад, что теперь полиция сможет принимать жителей и решать их проблемы в новых и хороших условиях.

«Уютная рабочая среда является, безусловно, хорошим мотиватором, но важней всего то, что жителям Силламяэ теперь очень удобно до нас добраться. Очень важно то, что теперь мы под одной крышей с нашими хорошими партнерами и теперь Спасательный департамент расположен с нами по одному адресу – это значит, что в случае необходимости мы сможем объединить усилия и предложить людям еще более качественные услуги полиции и спасателей», – сказал Кайва.

Полиция и спасатели будут работать в Силламяэ в одном здании. ФОТО: PPA

Глава спасательной команды Силламяэ Илья Андреев добавил, что благодаря вместительности спасательных гаражей нового здания техника расположена так, что позволяет быстро добраться до места вызова.

«Ранее наши моторные лодки располагались в другом гараже, и в случае инцидента на воде необходимо было доехать до него и там подсоединить прицеп с катером к машине. Благодаря новым возможностям мы сэкономим несколько жизненно важных минут, которые очень ценны при значительных происшествиях», – объяснил Андреев.

Глава спасательной команды добавил, что в новом общем здании внедрили систему очистки, которая делает работу спасателей значительно удобнее:

«Очень здорово, что Эстония начинает внедрять широко распространенную в Европе систему очистки техники и снаряжения, которая позволяет нам как только что использованное, так и неиспользованное снаряжение и технику держать отдельно – данная система дает возможность быстро и удобно подготовить необходимые для вызова средства».

Руководитель Riigi Kinnisvara Кати Кусмин пожелала переехавшим в новое общее здание полицейским, спасателям, работникам центра помощи жертвам и работникам Вируской тюрьмы хорошо освоиться в нем.

К апрелю 2021 года в общем здании в Силламяэ также установят новый компьютер с фотобоксом. Он позволит жителям Силламяэ забронировать время и сделать фотографию для документов без необходимости ехать в Нарву или Йыхви.