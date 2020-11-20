Почему ⟩ …Клиника ТУ берет анализ на коронавирус из одной ноздри, а в палатках общественного тестирования - из обеих?

Почему так происходит, объяснила врач-инфекционист и преподаватель Клиники Тартуского университета Пиллерийн Соодла:

«Не могу говорить других коллег, но объясню на личном примере. В Клинике ТУ у взрослых пробы на SARS-CoV-2 берут тампоном из нижней зоны ноздри, на глубине в пять-семь сантиметров в носоглотке. У детей анализ берется таким же образом, но из средней части зоны. Для этого тампон аккуратно вводится в нос. Вставленный в носоглотку тампон пять раз проворачивается против часовой стрелки и держится внутри пять секунд, чтобы собрать как можно больше зараженных клеток. Такой метод взятия пробы имеет научное обоснование и применяется в течение долгого времени при диагностике других вирусов».

Ситуацию прокомментировал также научный сотрудник Тартуского университета и руководитель в области инфекционных заболеваний Synlab Пауль Наабер:

«Согласно действующим международным инструкциям (ВОЗ и ECDC) в случае PCR-теста SARS-CoV-2 в качестве материала рекомендованы соскобы из носоглотки. В других материалах количества вирусов в любом случае недостаточно, поэтому чувствительность анализа оказывается низкой. В Эстонии пробы из носоглотки берутся из обеих ноздрей: по направлению семейного врача, у близких контактов, у вернувшихся из-за границы, участников мониторингового исследования, проводящегося учеными ТУ, работников передовой и при проведении масштабного исследования, а также у тех, кто сдает анализ за деньги в некоторых медицинских учреждениях. Единственной целью забора пробы из обеих ноздрей является попытка получить как можно больше материала и в случае, если имеется неравномерное выделение вируса. Мы делаем это для достижения лучшей чувствительности».