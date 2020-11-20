В прошлом году Nordica принесла государству большие убытки

Государство в качестве акционера покроет убытки за счет ажио, т.е. разницы между номинальной стоимостью акций Nordica и ценой, которую за них заплатило государство, приняв решение увеличить акционерный капитал предприятия. К концу 2019 года остаток ажио составлял 25,4 млн евро, передает Rus.ER R.

В отчете компании значится, что предприятие приступило к анализу слияния в один концерн дочерних предприятий Regional Jet OÜ и Nordic Aviation Advisory OÜ, а также Transpordi Varahaldus. Анализ включает формальные требования основания концерна, риски в случае перехода и составление бизнес-плана концерна.