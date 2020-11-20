Citycon купил три участка земли рядом с торговым центром Kristiine

Компания Citycon, через свою дочернюю компанию Kristiine Keskus OÜ, приобрела земельные участки площадью 5690 квадратных метров по адресу Коткапоя, 1, 3, 5, граничащие с автостоянкой торгового центра Kristiine.
«Покупка участков на Коткапоя дает возможность появления крупного проекта, объединяющего офисные, сервисные и жилые площади, который будет тесно связан с инфраструктурой торгового центра, образуя единое сообщество. Развитие многофункциональной городской среды также является основополагающей стратегией Citycon в странах Северной Европы», - отметила директор по развитию Citycon Катрийна Пенттинен.
Объединив рабочие места, жилье, торговлю, возможности для отдыха и хороший уровень общественного транспорта, такая городская среда поможет уменьшить использование автомобилей и снизить интенсивность движения в Таллинне.
«Kristiine Keskus находится в уникальном с точки зрения логистики месте, что означает очень хорошую доступность для всех видов транспорта: будь то поезд, автобус, троллейбус или автомобиль. В последнее время мы также уделяли значительное внимание пешеходам, велосипедистам и любителям электросамокатов, организовав для этого отдельные парковки. Также город планирует создать в этом районе транспортно-пересадочный узел, что сделает передвижение по близлежащей территории еще более удобным. Мы также хотим улучшить сообщение с микрорайоном Уус-Маильм», - сказала коммерческий директор Citycon Eesti Хелен Метсвахт.
Земельные участки Коткапоя предназначены для жилищного строительства. Работа над новой детальной планировкой еще не началась, поэтому подробного говорить об объемах строительства пока рано.
Citycon – крупный девелопер торговых центров и инвестиционная компания в сфере недвижимости. Вместе с ТЦ Kristiine Citycon владеет и управляет 40 торговыми центрами в Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Эстонии.