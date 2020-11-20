Citycon купил три участка земли рядом с торговым центром Kristiine

«Kristiine Keskus находится в уникальном с точки зрения логистики месте, что означает очень хорошую доступность для всех видов транспорта: будь то поезд, автобус, троллейбус или автомобиль. В последнее время мы также уделяли значительное внимание пешеходам, велосипедистам и любителям электросамокатов, организовав для этого отдельные парковки. Также город планирует создать в этом районе транспортно-пересадочный узел, что сделает передвижение по близлежащей территории еще более удобным. Мы также хотим улучшить сообщение с микрорайоном Уус-Маильм», - сказала коммерческий директор Citycon Eesti Хелен Метсвахт.