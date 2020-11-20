МВФ: восстановление мировой экономики после коронакризиса будет сложным

Предупреждение главы МВФ Кристалины Георгиевой было сделано накануне саммита G20 и в то время, когда страны мира страдают от экономического спада, вызванного пандемией коронавируса, который убил сотни тысяч людей. «Хотя медицинское решение кризиса уже не за горами, будущее экономики - трудное и подвержено рецессиям», - сказала Георгиева.

Фармацевтические гиганты готовятся к выпуску вакцин против Covid-19, но во многих странах вторая волна инфекций привела к повторному введению общенациональных ограничений. «Рост числа инфекций - это напоминание о том, что устойчивого экономического восстановления нельзя достичь нигде, если пандемия не будет побеждена повсеместно», - сказала Георгиева.

Она призвала страны работать вместе, чтобы обеспечить адекватные поставки вакцин, коронавирусных тестов и лекарств, а также обеспечить их распространение в более бедных странах. Это также означает снятие торговых ограничений на все медицинские товары и услуги, включая вакцины, сказала она.

Георгиева ожидает в нынешнем году спада в мировой экономике на 4,4%, но в 2021 году прогнозирует ее рост при условии, что начнется массовая вакцинация населения от коронавируса.

«Наш базовый прогноз на 2020 год — снижение на 4,4%, — отметила она. — На 2021 год прогнозируется рост в 5,2% исходя из предположения, что к середине года мы будем иметь вакцины и они будут использованы повсеместно в течение 18 месяцев. Сейчас мы видим признаки того, что этот базовый прогноз подтверждается».

«Если вакцины будут быстрее доступны для широкого применения, то это обернется более быстрыми темпами роста экономики в 2021 году, но что еще важнее — обеспечит ускоренный рост в последующие годы», — добавила она.