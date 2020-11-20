В мире заговорили о начале третьей волны коронавируса

«Считаем, что в настоящее время идет третья волна инфекции в столичном регионе», — цитирует чиновника агентство.

По его словам, число новых заражений COVID-19 в Сеуле за минувшие сутки составило 218, это максимум с начала августа. Всего в стране за сутки зафиксировано 363 новых случая, с начала пандемии заболели 30 017 человек.

Власти рассматривают возможность ужесточить социальное дистанцирование. Премьер-министр Чон Се Гюн признал, что «борьба с коронавирусом переживает кризис», и попросил граждан «проявить ответственность и воздержаться от проведения массовых мероприятий», в том числе традиционных новогодних вечеринок, а людей старше 60 лет — свести к минимуму прогулки и встречи.

«Если мы не сможем снизить темпы распространения инфекции сейчас, наша пока относительно спокойная повседневная жизнь вновь столкнется с существенными ограничениями», — добавил премьер.

С 13 ноября в Южной Корее начали штрафовать граждан за отсутствие или неправильное ношение масок в общественных местах и транспорте на сумму, эквивалентную 95 долларам.