Научные модели распространения коронавируса не предвещают ничего хорошего

В то же время профессор вирусологии Ирья Лутсар не считает, что более масштабные государственные ограничения значительно переломили бы ситуацию. По ее словам, все начинается с отношения людей. «Нет ни одного отдельного ограничения, которое работало бы по отдельности. Сработать может весь комплект, в который входят ношение маски, избегание вечеринок и работа из дома». Но это требует воли самих людей, поскольку государство не может, например, заставить человека работать из дома. В то же время Лутсар также считает, что нужны дополнительные ограничения. «Необходимо посмотреть, где больше всего распространяется инфекция, сейчас это Ида-Вирумаа, Таллинн и Харьюмаа. Может быть, помогли бы также локальные ограничения. Но у нас осталось не очень много мягких ограничений в арсенале», - констатировала она.

По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), локальные ограничения будут обсуждаться. «Юридически можно ввести уездные ограничения. В зависимости от мер это может сделать самоуправление, правительство страны и Департамент здравоохранения». Министр социальных дел констатирует, что региональные ограничения необходимо тщательно продумать, поскольку в определенных случаях они могут оказать отрицательное влияние». Например, торговый центр нет смысла закрывать в одном регионе, поскольку люди стали бы ездить в другие регионы. Это могло бы усугубить ситуацию. Поэтому сейчас не планируется ограничивать торговые заведения и время их открытия».

Под ударом кружки по интересам

Однако актуально ограничение образования по интересам, которое из-за большого заражения рекомендует правительству и Департамент здоровья. Кийк намекает, что это может быть одна из мер, которую будут вводить по регионам. «Может быть обоснованным введение региональных правил для развлекательных заведений и образования по интересам. Можно предположить, что, например, дети из Северной Эстонии не поедут за образованием по интересам куда-то подальше». Но полного запрета по всей стране министр не поддерживает.

Может быть, помогли бы также локальные ограничения. Но у нас осталось не очень много мягких ограничений в арсенале. Профессор вирусологии Ирья Лутсар 23

«Главная проблема в том, как обеспечить продолжение образования, в том числе по интересам, в условиях распространения вируса. Мы не хотим отбирать у детей возможность тренироваться и посещать кружки, но мы не можем и позволить нынешней тенденции сохраниться. Здесь надо найти гибкие решения». Кийк приводит пример: «Если из разных районов собираются много молодых людей, которые после этого разъезжаются по разным районам, это большой риск. Если собирается тренировочная группа, состоящая из десяти учеников одной школы, которые занимаются поодаль друг от друга, риски существенно меньше». По его словам, можно применить региональный подход и в отношении масок.