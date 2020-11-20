Научные модели распространения коронавируса не предвещают ничего хорошего

- Черный сценарий: к концу года в больницах Эстонии свыше 2000 пациентов
- На коэффициент больше всего влияет число контактов, связанное с передвижением
- По словам Лутсар, мягких ограничений в арсенале не осталось
- С 1 января начнет действовать поправка к компенсации больничного
Распространение коронавируса достигло вчера новой отметки. За сутки было обнаружено 414 зараженных, что является рекордом за все время эпидемии. Быстро растет и количество больных, нуждающихся в стационарном лечении, которое достигает уже 112. Но это только начало: модели ученых показывают, что в ближайшее время ситуация станет еще хуже, пишет Postimees.
Чтобы рост затормозился, коэффициент заражения R должен упасть ниже единицы. В прошлую среду он оценивался примерно в 1,4, вчера, по словам профессора математической статистики Кристы Фишер, он вероятно составлял около 1,2.
Проще говоря, это означает, что, если сейчас в больнице с Covid-19 находится чуть больше 100 человек, то через месяц там может оказаться 500, а к концу года – 700 пациентов. При черном сценарии мы будем говорить более чем о тысяче занятых койко-мест и коллапсе.
Что такое коэффициент заражения R?
- R показывает, сколько других людей может заразить один человек.
- Если коэффициент выше 1, рост идет по экспоненте. Чем выше показатель, тем быстрее рост.
- Если R меньше 1, это означает, что один зараженный может заразить менее одного человека. Это означает, что вирус понемногу вымирает, новых зараженных с каждым днем прибавляется все меньше, пока эпидемия не кончится.
- На R влияют три фактора: агрессивность вируса, доза и число контактов в опасный инфекционный период.
По словам медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова, они учитывают, что примерно через десять дней в Эстонии больничное лечение может понадобиться уже минимум 200 пациентам. «Но эти цифры могут быть и выше», - констатирует Попов.
По словам Фишер, дальнейшее будет зависеть от того, как быстро продолжится тенденция роста. «Довольно смело можно сказать, что число пациентов в больнице точно достигнет 200. Вырастет ли оно еще больше, будет зависеть от того, какие показатели будут в последующие дни и на следующей неделе. Если цифры за 400 станут регулярными, ситуация будет вызывать опасения».
Плановое лечение придется сократить
По словам Попова, сейчас для лечения пациентов с Covid-19 в общих палатах насчитывается 185, в интенсивной терапии – 30 мест. Ясно, что при нынешних темпах места скоро кончатся. Поэтому больницы переходят на план А3, предусматривающий создание большего количества мест для коронапациентов. Через десять дней число обычных мест вырастет до 237, а в интенсивной терапии – до 37. Но все это произойдет за счет чего-то другого. «Это повлечет за собой уменьшение определенного объема лечения. Прежде всего, это коснется планового лечения», - сказал Попов, добавив, что конкретный выбор предстоит сделать самим больницам.
О масштабном кризисе, по словам Попова, можно будет говорить в том случае, если в Эстонии в больничном лечении будет нуждаться более 300-400 пациентов с Covid-19. По моделям прогнозов, такое будущее весьма реально. «Это повлекло бы за собой весьма серьезную потребность в персонале и ресурсах. И этому будет сопутствовать риск заражения персонала», - констатировал Попов.
Чрезвычайное положение принесло перемены
Научный сотрудник института химической и биологической физики, моделирующий возможные модели кризиса, старший научный сотрудник Марио Кадастик говорит, что на коэффициент заражения больше всего влияет количество контактов, которое связано с передвижением людей. «Здесь было видно, что объявление чрезвычайного положения весной явно оказало влияние, и такие меры, как 2+2, закрытие центров и приостановка развлечений, сработали», - пояснил Кадастик. Сейчас из этих мер применяется лишь 2+2 и частичное ограничение деятельности развлекательных заведений».
В то же время профессор вирусологии Ирья Лутсар не считает, что более масштабные государственные ограничения значительно переломили бы ситуацию. По ее словам, все начинается с отношения людей. «Нет ни одного отдельного ограничения, которое работало бы по отдельности. Сработать может весь комплект, в который входят ношение маски, избегание вечеринок и работа из дома». Но это требует воли самих людей, поскольку государство не может, например, заставить человека работать из дома. В то же время Лутсар также считает, что нужны дополнительные ограничения. «Необходимо посмотреть, где больше всего распространяется инфекция, сейчас это Ида-Вирумаа, Таллинн и Харьюмаа. Может быть, помогли бы также локальные ограничения. Но у нас осталось не очень много мягких ограничений в арсенале», - констатировала она.
По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), локальные ограничения будут обсуждаться. «Юридически можно ввести уездные ограничения. В зависимости от мер это может сделать самоуправление, правительство страны и Департамент здравоохранения». Министр социальных дел констатирует, что региональные ограничения необходимо тщательно продумать, поскольку в определенных случаях они могут оказать отрицательное влияние». Например, торговый центр нет смысла закрывать в одном регионе, поскольку люди стали бы ездить в другие регионы. Это могло бы усугубить ситуацию. Поэтому сейчас не планируется ограничивать торговые заведения и время их открытия».
Под ударом кружки по интересам
Однако актуально ограничение образования по интересам, которое из-за большого заражения рекомендует правительству и Департамент здоровья. Кийк намекает, что это может быть одна из мер, которую будут вводить по регионам. «Может быть обоснованным введение региональных правил для развлекательных заведений и образования по интересам. Можно предположить, что, например, дети из Северной Эстонии не поедут за образованием по интересам куда-то подальше». Но полного запрета по всей стране министр не поддерживает.
«Главная проблема в том, как обеспечить продолжение образования, в том числе по интересам, в условиях распространения вируса. Мы не хотим отбирать у детей возможность тренироваться и посещать кружки, но мы не можем и позволить нынешней тенденции сохраниться. Здесь надо найти гибкие решения». Кийк приводит пример: «Если из разных районов собираются много молодых людей, которые после этого разъезжаются по разным районам, это большой риск. Если собирается тренировочная группа, состоящая из десяти учеников одной школы, которые занимаются поодаль друг от друга, риски существенно меньше». По его словам, можно применить региональный подход и в отношении масок.
«Некоторые страны его применили. Есть и примеры, где обязанность носить маски действует по районам. В Эстонии, очевидно, нет смысла в такой точности, скорее стоит ввести это по уездам или по всей стране».
Чрезвычайное положение - вариант
В Латвии с 9 ноября действует чрезвычайное положение, в Эстонии правительство решило не идти по этому пути. По словам Кийка, в случае худших сценариев чрезвычайное положение возможно и в Эстонии. «Это нельзя исключать. Возможно, что Эстония придет к тому, что из-за широкого распространения вируса его придется ввести. Наша цель – избежать этого. Все возможные закрытия окажут негативное влияние и на экономику, и на физическое и душевное здоровье людей», - подчеркивает министр.
Он подчеркивает, что, если ввести чрезвычайное положение, оно продолжит действовать в течение долгого времени. «Разница с весной действительно в том, что теперь мы должны будем считаться с периодом в полгода. Весной мы могли принимать краткосрочные решения, поскольку знали, что после того, как чрезвычайное положение закончится, наступит летний период и по всем прикидкам вирус отступит».
Министр не разделяет мнения, что правительство опоздало с введением ограничений. «В Эстонии уже сегодня действует много мер: лимит общественных мероприятий, который, правда, стоило бы еще снизить, обязанность изоляции, ограничения на продажу алкоголя, ограничения на деятельность развлекательных учреждений. Эти меры уже отчасти применяются.
Я не считаю, что единственное решение – это жесткие ограничения и чрезвычайное положение. Необходимо найти общественный компромисс», - подчеркнул Кийк, еще раз призвав людей к ответственному поведению.
Изменится компенсация больничного
То, что c коронавирусом придется бороться минимум до весны, правительству ясно. Об этом говорит и тот факт, что поправка о компенсации дней больничного, о которой была достигнута договоренность на вчерашнем кабинетном совещании, начнет временно действовать с 1 января до 30 апреля. Новая система предусматривает, что первый день болезни, проведенный дома, компенсироваться не будет, со второго по пятый будет оплачивать работодатель, а далее в объеме 70% - Больничная касса. Эксперты, побеседовавшие с Postimees, подчеркивают, что до весны существенного облегчения ждать не стоит.
Причина, по которой быстрее одолеть коронавирус не получится, в основном кроется в погоде. «Распространение вируса можно было бы затормозить при температуре -20 градусов. Морозная, солнечная погода с высоким атмосферным давлением губит вирус. Если зима будет похожа на прошлую и будет тепла и влажная погода, это будет только способствовать распространению вируса», - констатировала профессор Лутсар.