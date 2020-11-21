Лицо недели ⟩ Не нужно путать государственный карман с личным

Определенно главной персоной этой недели стала министр образования и науки Майлис Репс, которую уличили в злоупотреблении служебным положением, что привело к отставке главы министерства и матери шестерых детей.
Причин оказалось, как минимум, две. Во-первых, явно не успевая совмещать должности многодетной матери и министра, Репс командировала одного из своих водителей и прилагающийся к нему автомобиль возить ее детей в школу, детский сад и кружки. Во-вторых, Репс вменили в вину то, что она наняла в качестве советника человека, который по факту выполнял обязанности гувернантки ее детей.
Что здесь не так, если учесть, что определенно хорошая мать Майлис не по собственной воле и прихоти воспитывает детей одна? То, что Репс - не только мать, но и министр – высокопоставленный чиновник, получающий приличную зарплату от налогоплательщика. Определенно, заботиться о своей семье человек должен сам. Все мы как-то устраиваем свою жизнь, стараясь не путать личный карман с государственным или частно-секторальным.
Осмелюсь предположить, что моему работодателю вообще не пришлось бы по душе, если бы в то время, пока я не отрываясь от компьютера денно и нощно тружусь на ниве сбора и обработки информации, чем приношу пользу обществу и доходы от рекламы нашей коммерческой структуре, моей семьей занимался бы кто-то из освобожденных от основных обязанностей коллег, зарплату которому платит мой же работодатель.
С другой стороны, а что делать, если у тебя дети, которых нужно как-то доставить до места обучения, а сам ты едешь на работу на служебном автомобиле? Логичнее же загрузить всю ораву в одну машину, по дороге развезти всех по местам обучения и воспитания и поехать дальше, чем метаться по городу на личном транспорте, а потом ставить свою машину у дома и пересаживаться в служебную. Об этом, кстати, сказал и премьер-министр Юри Ратас, который признался, что все это можно предъявить и ему, поскольку он тоже подбрасывает своих детей в школу или садик по дороге на работу.
Почему Репс нельзя было наказать сразу? Тот же премьер-министр Ратас, а вместе с ним и другие члены коалиции объяснили, что четкого порядка использования служебного транспорта в министерствах, а скорее всего, и во всем общественном секторе, нет или он размыт и неясен. Теперь его поручено прояснить, проработать и определить. То есть Репс не повезло, что у нее так много детей и поездок оказалось неприличное количество, что бросилось в глаза и стало предметом жалобы в СМИ и кропотливого журналистского расследования. За остальными чиновниками и их семьями журналисты просто еще не следили. По поводу гувернантки-советницы члены кабинета предпочитали не говорить, ссылаясь на выяснения. Но в пятницу вечером Майлис Репс сама сообщила, что уходит в отставку, чтобы создать для своих детей безопасную и спокойную обстановку для взросления. Она признала свои ошибки и принесла извинения за то, что пыталась совместить личную и рабочую жизни.
Какие выводы из случившегося можно сделать? Нехорошо улаживать семейные дела за государственный счет? Определенно! Как организовать заботу о семье, пока ты работаешь? За свой счет! Нанять гувернантку и водителя, которые в частном порядке будут помогать по дому, и самостоятельно оплачивать их труд. Хватит ли на это министерской зарплаты? Должно хватить, поскольку большая часть населения страны справляется на зарплаты гораздо меньшие и у большинства это очень даже получается. Нужны такие разоблачения? Бесспорно нужны, хотя бы для того, чтобы навести порядок во всей системе, раз его не было до сих пор. Теперь он, может быть, появится.