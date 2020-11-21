Лицо недели ⟩ Не нужно путать государственный карман с личным

Причин оказалось, как минимум, две. Во-первых, явно не успевая совмещать должности многодетной матери и министра, Репс командировала одного из своих водителей и прилагающийся к нему автомобиль возить ее детей в школу, детский сад и кружки. Во-вторых, Репс вменили в вину то, что она наняла в качестве советника человека, который по факту выполнял обязанности гувернантки ее детей.

Что здесь не так, если учесть, что определенно хорошая мать Майлис не по собственной воле и прихоти воспитывает детей одна? То, что Репс - не только мать, но и министр – высокопоставленный чиновник, получающий приличную зарплату от налогоплательщика. Определенно, заботиться о своей семье человек должен сам. Все мы как-то устраиваем свою жизнь, стараясь не путать личный карман с государственным или частно-секторальным.

Осмелюсь предположить, что моему работодателю вообще не пришлось бы по душе, если бы в то время, пока я не отрываясь от компьютера денно и нощно тружусь на ниве сбора и обработки информации, чем приношу пользу обществу и доходы от рекламы нашей коммерческой структуре, моей семьей занимался бы кто-то из освобожденных от основных обязанностей коллег, зарплату которому платит мой же работодатель.

С другой стороны, а что делать, если у тебя дети, которых нужно как-то доставить до места обучения, а сам ты едешь на работу на служебном автомобиле? Логичнее же загрузить всю ораву в одну машину, по дороге развезти всех по местам обучения и воспитания и поехать дальше, чем метаться по городу на личном транспорте, а потом ставить свою машину у дома и пересаживаться в служебную. Об этом, кстати, сказал и премьер-министр Юри Ратас, который признался, что все это можно предъявить и ему, поскольку он тоже подбрасывает своих детей в школу или садик по дороге на работу.

Почему Репс нельзя было наказать сразу? Тот же премьер-министр Ратас, а вместе с ним и другие члены коалиции объяснили, что четкого порядка использования служебного транспорта в министерствах, а скорее всего, и во всем общественном секторе, нет или он размыт и неясен. Теперь его поручено прояснить, проработать и определить. То есть Репс не повезло, что у нее так много детей и поездок оказалось неприличное количество, что бросилось в глаза и стало предметом жалобы в СМИ и кропотливого журналистского расследования. За остальными чиновниками и их семьями журналисты просто еще не следили. По поводу гувернантки-советницы члены кабинета предпочитали не говорить, ссылаясь на выяснения. Но в пятницу вечером Майлис Репс сама сообщила, что уходит в отставку, чтобы создать для своих детей безопасную и спокойную обстановку для взросления. Она признала свои ошибки и принесла извинения за то, что пыталась совместить личную и рабочую жизни.