Пт, 20.11.2020
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Пеэп Тальвинг

Финляндия продлевает контроль на внутренних границах Шенгенской зоны

Финляндско-российская граница. Фото иллюстративное.

ФОТО: Wikipedia.org

Жесткие ограничения на финской границе, касающиеся туристических поездок, сохранятся до 13 декабря, сообщает портал YLE.

Правительство Финляндии решило сегодня продлить ограничения на въезд и пограничный контроль на внутренних шенгенских границах. Срок нынешних ограничений истекает 22 ноября, но теперь они будут действовать до 13 декабря.

Финляндия сохраняет показатель в 25 случаев на 100 тысяч жителей за последние две недели для внесения в зеленый список стран, откуда можно приезжать без карантина.

Сейчас, однако, даже в самой Финляндии этот показатель превышен – при том, что в стране ситуация с коронавирусом лучшая в Евросоюзе. Это означает, что пока в Финляндию из других стран ЕС можно приехать только в исключительных случаях.

Послабления допускаются только в пограничной зоне Финляндии, Швеции и Норвегии в Лапландии и в случае поездок по работе между Финляндией, Эстонией и Швецией. В этих ситуациях не требуется соблюдение десятидневного карантина.

Правительство продолжает настоятельно рекомендовать избегать необязательных поездок.

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