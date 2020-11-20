Финляндия продлевает контроль на внутренних границах Шенгенской зоны

Жесткие ограничения на финской границе, касающиеся туристических поездок, сохранятся до 13 декабря, сообщает портал YLE.
Правительство Финляндии решило сегодня продлить ограничения на въезд и пограничный контроль на внутренних шенгенских границах. Срок нынешних ограничений истекает 22 ноября, но теперь они будут действовать до 13 декабря.
Финляндия сохраняет показатель в 25 случаев на 100 тысяч жителей за последние две недели для внесения в зеленый список стран, откуда можно приезжать без карантина.
Сейчас, однако, даже в самой Финляндии этот показатель превышен – при том, что в стране ситуация с коронавирусом лучшая в Евросоюзе. Это означает, что пока в Финляндию из других стран ЕС можно приехать только в исключительных случаях.
Послабления допускаются только в пограничной зоне Финляндии, Швеции и Норвегии в Лапландии и в случае поездок по работе между Финляндией, Эстонией и Швецией. В этих ситуациях не требуется соблюдение десятидневного карантина.
Правительство продолжает настоятельно рекомендовать избегать необязательных поездок.