Пт, 20.11.2020
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Хелир-Валдор Сеэдер
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Ида-Вируская центральная больница создает дополнительную зону лечения пациентов с COVID-19

Клиника восстановительного лечения и сестринского ухода в Ида-Вирумаа.

ФОТО: SA Ida-Viru Keskhaigla

В связи с постоянным ростом заболеваемости в Ида-Вирумаа и вспышкой в Клинике восстановительного лечения и сестринского ухода Ида-Вируская центральная больница решила создать дополнительную зону лечения пациентов с COVID-19.

Для этого открываются лечебные отделения для пациентов с COVID-19 в Ярвеской части Кохтла-Ярве по адресу Рави, 10В, а также в отдельном от здания больницы корпусе эффективного лечения и в Ярвеском доме здоровья. Всего в Ида-Вируской центральной больнице имеется 52 места для лечения коронабольных.

По данным на 19 ноября, в Клинике восстановительного лечения и сестринского ухода вирус подхватили 20 работников и 20 пациентов, большинство из них не имеют симптомов заболевания. Работа больницы организована таким образом, что работники отделения, в котором произошла вспышка, не передвигаются по другим отделениям больницы.

Плановая работа в восстановительном лечении и сестринском уходе идет в ограниченном объеме. В остальном в работе больницы изменений не произошло.

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