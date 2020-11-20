Ида-Вируская центральная больница создает дополнительную зону лечения пациентов с COVID-19

Для этого открываются лечебные отделения для пациентов с COVID-19 в Ярвеской части Кохтла-Ярве по адресу Рави, 10В, а также в отдельном от здания больницы корпусе эффективного лечения и в Ярвеском доме здоровья. Всего в Ида-Вируской центральной больнице имеется 52 места для лечения коронабольных.

По данным на 19 ноября, в Клинике восстановительного лечения и сестринского ухода вирус подхватили 20 работников и 20 пациентов, большинство из них не имеют симптомов заболевания. Работа больницы организована таким образом, что работники отделения, в котором произошла вспышка, не передвигаются по другим отделениям больницы.