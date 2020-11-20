Советская загадка: зачем под обои раньше клеили газеты?

Сегодня на полках магазинов можно найти огромное количество товаров, которые способны облегчить процесс ремонта и предотвратить повреждение отделочных материалов из-за температуры и влажности.

В то время стены покрывали грубой штукатуркой, которую неопытным мастерам было сложно выровнять. Неровные стены прятали под обоями, но иногда рисунок на обоях только подчеркивал шероховатости и другие недостатки.

Кроме того, раньше не было качественного клея для обоев, который обеспечивал бы прочное соединение стены с обоями. В некоторых домах обои клеили при помощи старого доброго клейстера, который готовили из картофельного крахмала и воды.

Хотя клейстер является неплохим связующим материалом, он неустойчив к влаге, поэтому, как только воздух в помещении становился более влажным, обои могли начать отслаиваться.

Еще одним немаловажным фактором, усложнявшим ремонт в советские годы, было качество обоев - тогда они были тонкими, однослойными и легко портились.

Для устранения этих недостатков на помощь приходили газеты - их можно даже приравнять к современной грунтовке, которая сегодня служит основой для покраски стен. Газетная бумага была достаточно плотной и отлично подходила для выравнивания стен, позволяя сглаживать неровности, например, несколько слоев газеты буквально вклеивались в более глубокие впадины.