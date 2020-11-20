IT-министр Сием хочет изменить электронные выборы на основе ID-карты

При обычном голосовании голосующий приходит на участок для голосования и предъявляет удостоверяющий личность документ, а чиновник проверяет документ и выдает под расписку избирательный бюллетень, и, по мнению Сиема, такому же принципу нужно следовать и при электронном голосовании.

"Установление личности по электронным каналам происходило бы на тех же основаниях: осуществляется установление личности на экране компьютера или телефона, так сказать, по лицу, и это сличается с документом этого человека", - сказал Сием.

По оценке Сиема, новую систему несложно внедрить с технической точки зрения, потому что в электронных устройствах установлены камеры высокого разрешения, позволяющие качественно фотографировать как человека, так и документы.