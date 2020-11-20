Пт, 20.11.2020
Мы очень сильно постараемся, чтобы это рождество осталось незабываемым. И не только из-за распространения вируса. Михаил Кылварт
Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • IT-министр Сием хочет изменить электронные выборы на основе ID-карты
1

IT-министр Сием хочет изменить электронные выборы на основе ID-карты

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on kogu riigi kiire internetiühendusega katmiseks vaja umbes 100 miljonit eurot.

ФОТО: Elmo Riig

По мнению министра внешней торговли и инфотехнологий Рауля Сиема, следует прекратить нынешнюю практику, когда личность голосующего при электронном голосовании устанавливается только при помощи ID-карты: по оценке министра, в будущем к электронному голосованию следует допускать лишь после проверки личности голосующего с помощью веб-камеры, пишет Rus.ERR.

При обычном голосовании голосующий приходит на участок для голосования и предъявляет удостоверяющий личность документ, а чиновник проверяет документ и выдает под расписку избирательный бюллетень, и, по мнению Сиема, такому же принципу нужно следовать и при электронном голосовании.

"Установление личности по электронным каналам происходило бы на тех же основаниях: осуществляется установление личности на экране компьютера или телефона, так сказать, по лицу, и это сличается с документом этого человека", - сказал Сием.

По оценке Сиема, новую систему несложно внедрить с технической точки зрения, потому что в электронных устройствах установлены камеры высокого разрешения, позволяющие качественно фотографировать как человека, так и документы.

Министр объяснил необходимость изменить систему предотвращением возможных манипуляций и мошенничеств на выборах.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back