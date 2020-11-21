ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ В черном-черном городе

В одном черном-черном городе черным-черным вечером из-за припаркованной черной-черной машины на дорогу вышел черный-черный пешеход, одетый в черную-черную куртку...
Что, напоминает сюжет какой-то черной-черной сказки? Хотелось бы, но на самом деле — это обычная картина на эстонских улицах в условиях наступающей довольно рано темноты. Так, 19 ноября в Таллинне на улице Раадику погиб 59-летний мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте. Несмотря на усилия прибывших на место происшествия полицейских и сотрудников скорой помощи, спасти жизнь пешехода не удалось, поскольку полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. В полиции уточнили, что у мужчины не было при себе светоотражателя. В тот же день поздно вечером под машину попала 25-летняя женщина, которая, по предварительным данным переходила дорогу по пешеходному переходу.
Если сюда добавить те ДТП, в которых, счастью, не было потерпевших, вывод можно сделать следующий: внушительное число участников дорожного движения делают все от них зависящее, чтобы попасть в ДТП. Странное заявление? Но как тогда объяснить тот факт, что находятся водители, которые в темное время суток – сейчас это большая часть дня – отправляются в поездку на автомобиле, у которого выключены или не работают осветительные приборы, у которого запотели или покрыты слоем снега со льдом стекла, у которого установлена резина, протектор которой давно превратился в зеркально-гладкую поверхность.
Сюда же можно добавить изношенные щетки стеклоочистителей, которые просто размазывают грязь и дождь, оставляя на стекле разводы и полосы, которые в значительной степени снижают видимость. И, разумеется, нельзя не вспомнить любовь наших водителей превышать максимально разрешенную скорость везде и всюду как минимум в 10 км/ч. Полиция ведь не трогает – значит, можно, думают они. У меня хорошая реакция, считают другие. Моя машина оснащена современными системами безопасности, поэтому она сама остановится в экстренной ситуации, утверждают третьи. Но полицейская статистика, к сожалению, говорит об обратном.
Не будем забывать и о пешеходах, велосипедистах и электросамокатчиках, некоторые из которых, очевидно, считают себя бессмертными. Если человек облачается во все черное, носит светоотражатель где-то на дне кармана куртки или в сумке и внезапно выбегает или на велосипеде выезжает на проезжую часть, не убедившись в том, что его пропускают, очевидно, он думает, что в любом случае будет прав, поэтому возможные серьезные последствия подобных действий его мало волнуют. Только оказавшись в больнице, человек начинает задумываться о правильности своих действий.
Взрослым также необходимо помнить, что они являются примером для подражания. Когда в школе или в семье ребенку рассказывают о том, как правильно переходить дорогу, что надо носить светоотражатель, что не надо играть в непосредственной близости от проезжей части, а затем он в городе видит, что люди игнорируют сигналы светофора, бегают через дорогу, уворачиваясь от машин, а светоотражатели закрепляют так, чтобы их было как можно меньше заметно, ему становится все сложнее устоять перед соблазном и не нарушить правила. Как говорится, дурной пример заразителен.
Можно предположить, что в связи с тем, что год выдался непростым, а будущее остается туманным, таким же затуманенным становится сознание людей: все куда-то спешат, куда-то бегут, постоянно о чем-то думают, совершенно забыв о том, что вокруг них существует целый мир, который не может предугадывать их действий.
Если подумать, сделать нашу жизнь чуточку безопаснее не так и сложно. Автомобилистам стоит привести свой автомобиль в хорошее техническое состояние, поменять резину, если она сильно изношена или не соответствует погодным условиям, так как в экстренной ситуации даже самая современная система экстренного торможения будет бессильна. Разумеется, следует пересмотреть свою привычку ездить с превышением. И дело не только в том, что повышается вероятность получить штраф, но и в том, что пределах города выигрыш во времени составит не более нескольких минут.
Пешеходам в первую очередь стоит обзавестись хотя бы одним светоотражателем, закрепив его на видном месте. При пересечении проезжей части даже по пешеходному переходу не помешает убедиться, что водители вас заметили и пропускают. Если на улице темно, да еще идет дождь или снег — на дорогу надо ступать лишь тогда, когда машины полностью остановились. Слепящий свет фар встречных машин, блики и царапины на стеклах — в таких условиях водителю бывает очень сложно заметить человека. А если на нем нет хоть какого-то светоотражателя, он просто будет невидимкой.
И даже если водитель вас заметит, нельзя исключать, что в зимних погодных условиях он по-прежнему ездит на летней резине, поэтому он может не успеть вовремя затормозить. Если мы хотим обойтись без травм и жертв, всем участникам движения не помешает немного сбавить обороты, чтобы, возможно, опоздать, но в конечном счете добраться до пункта назначения. Как бы прозаично это ни звучало, но лучше в 22.00 оказаться дома, чем в 20.00 в морге. Об этом следует помнить всем участникам дорожного движения.
Берегите себя.