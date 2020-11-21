ОТ РЕДАКЦИИ ⟩ В черном-черном городе

Что, напоминает сюжет какой-то черной-черной сказки? Хотелось бы, но на самом деле — это обычная картина на эстонских улицах в условиях наступающей довольно рано темноты. Так, 19 ноября в Таллинне на улице Раадику погиб 59-летний мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте. Несмотря на усилия прибывших на место происшествия полицейских и сотрудников скорой помощи, спасти жизнь пешехода не удалось, поскольку полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. В полиции уточнили, что у мужчины не было при себе светоотражателя. В тот же день поздно вечером под машину попала 25-летняя женщина, которая, по предварительным данным переходила дорогу по пешеходному переходу.

Если сюда добавить те ДТП, в которых, счастью, не было потерпевших, вывод можно сделать следующий: внушительное число участников дорожного движения делают все от них зависящее, чтобы попасть в ДТП. Странное заявление? Но как тогда объяснить тот факт, что находятся водители, которые в темное время суток – сейчас это большая часть дня – отправляются в поездку на автомобиле, у которого выключены или не работают осветительные приборы, у которого запотели или покрыты слоем снега со льдом стекла, у которого установлена резина, протектор которой давно превратился в зеркально-гладкую поверхность.

Сюда же можно добавить изношенные щетки стеклоочистителей, которые просто размазывают грязь и дождь, оставляя на стекле разводы и полосы, которые в значительной степени снижают видимость. И, разумеется, нельзя не вспомнить любовь наших водителей превышать максимально разрешенную скорость везде и всюду как минимум в 10 км/ч. Полиция ведь не трогает – значит, можно, думают они. У меня хорошая реакция, считают другие. Моя машина оснащена современными системами безопасности, поэтому она сама остановится в экстренной ситуации, утверждают третьи. Но полицейская статистика, к сожалению, говорит об обратном.

Не будем забывать и о пешеходах, велосипедистах и электросамокатчиках, некоторые из которых, очевидно, считают себя бессмертными. Если человек облачается во все черное, носит светоотражатель где-то на дне кармана куртки или в сумке и внезапно выбегает или на велосипеде выезжает на проезжую часть, не убедившись в том, что его пропускают, очевидно, он думает, что в любом случае будет прав, поэтому возможные серьезные последствия подобных действий его мало волнуют. Только оказавшись в больнице, человек начинает задумываться о правильности своих действий.