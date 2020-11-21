Семь признаков плохого ремонта

Разберемся, что сразу бросается в глаза при некачественном ремонте. И заодно узнаем, как отремонтировать квартиру так, чтобы потом ни о чем не жалеть.

1. Неровные стены и потолки

На светлых крашеных стенах будут видны все недоработки и неровности черновой подготовки. Перед тем как приступить к финишной покраске, убедитесь, что стены и потолок подготовлены идеально.

Чтобы проверить стены после покраски, посмотрите на них при разном освещении — для этого можно использовать специальные малярные лампы. Если нет возможности идеально выровнять поверхность, выбирайте фактурное покрытие для покраски — так вы скроете мелкие недочеты.

2. Неаккуратно обрезана плитка

При укладке напольного покрытия в просматриваемых зонах не должно быть обрезков. Часто строители хотят сэкономить время и начинают укладку с целой плитки, а у противоположной стены остаются неаккуратно обрезанные куски.

Перед укладкой нужно обязательно сделать чертеж с раскладкой плитки и предварительно разложить ее на месте. При необходимости — сделать подрезку с обеих сторон.

3. Видны стыки напольных покрытий

Стыки должны идти строго под дверным полотном. Иначе из спальни, например, будет видно напольное покрытие коридора. Этого можно избежать, если заранее указать на плане, как будут открываться двери.

4. Неправильно расположены розетки и выключатели

Если перед ремонтом не сделать четкий план расстановки мебели, розетки и выключатели могут оказаться в самых неудобных местах.

5. Неправильно подобрана цветовая гамма

Так бывает, если не сделать заранее выкрасы и выбрать для покраски уже готовый цвет. Колористы советуют подбирать цвет при еще неподготовленных серых стенах. Дело в том, что на белом фоне любой цвет кажется ярким, а на сером насыщенность и цвет пробника не будут так выделяться.

6. Неаккуратные стыки плинтусов и наличников

Сразу бросается в глаза и смотрится неэстетично. Чтобы стык выглядел аккуратно, плинтус и наличник должны быть одной толщины. Оптимальный вариант — от 45 до 70 мм.

7. Шторы лежат на подоконнике