Шуточки! Жена поверила, что мансардное окно - это новая люстра

Ну и шутки юмора у этих американцев! Муж внушил супруге, что окно в потолке - это лампа, но ее невозможно выключить, пишет Kodustiil. Жена поверила.
Один американец по имени Тейлор решил немного подшутить над женой. Добрый муж сказал ей, что мансардное окно - это не что иное, как модный светильник. Результат он снял на видео, которое опубликовал на TikTok. «Разберись, пожалуйста, почему эта лампа не выключается», - хитро просит он за кадром.
Не ожидающая подвоха жена Тейлора принимается щелкать выключателем. «Ни один из выключателей в нашем доме не подключен к этой лампе», - простодушно отвечает она и демонстрирует, что самом деле, ни один из выключателей в доме не может погасить эту «лампу».
@tatertot_xx
My wife may be slightly special 😂💀##fyp ##foryou ##hilarious ##wife♬ original sound - Taylor
В конце концов, Тейлор снимает крупный план своей наивной жены и произносит: «Дорогая, это не лампа, это окно». Наша женщина в ответ на такое запустила бы в шутника сковородкой!