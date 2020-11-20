Шуточки! Жена поверила, что мансардное окно - это новая люстра

Один американец по имени Тейлор решил немного подшутить над женой. Добрый муж сказал ей, что мансардное окно - это не что иное, как модный светильник. Результат он снял на видео, которое опубликовал на TikTok. «Разберись, пожалуйста, почему эта лампа не выключается», - хитро просит он за кадром.

Не ожидающая подвоха жена Тейлора принимается щелкать выключателем. «Ни один из выключателей в нашем доме не подключен к этой лампе», - простодушно отвечает она и демонстрирует, что самом деле, ни один из выключателей в доме не может погасить эту «лампу».