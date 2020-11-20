Променады у реки в Ивангороде и Нарве начали достраивать

На российской стороне залили первый бетон

Администрация Ивангорода провела тендер и 9 ноября подписала контракт с победившей подрядной организацией - ООО «ПитерСпортСтрой». В четверг на месте будущего нового участка променада на берегу Наровы застройщики и руководители города заложили (вернее, залили в опалубке) первый камень.

Общий бюджет проекта на обоих берегах реки составляет 5,3 млн евро, из которых из ЕС поступит почти 4,8 млн. Проект и в Нарве, и в Ивангороде планируется реализовать до конца июня 2022 года. Задержка маловероятна, поскольку европейская программа приграничного сотрудничества следит за выполнением работ вовремя и в случае нарушения может выписать штраф или даже потребовать от городов вернуть полученные на строительство променадов деньги.

Долгожданная возможность с подводными камнями

В Нарве конкурс госпоставки пока не объявлен. Дело в том, что появилась возможность в рамках проекта по продолжению променада на Липовку построить еще один объект, который был запланирован больше десяти лет назад. Это смотровая площадка на улица Графова. Вид с этого места был изображен на купюре в пять эстонских крон.

Конкурс на строительство обоих объектов будет один, общая стоимость - около 2,5 млн евро.

Сложность в том, что на европейские средства город планирует построить смотровую площадку на частной земле. По данным горуправы, еще в 2008 году с владельцами участка был заключен договор, по которому город может пользоваться участком до 2023 года. Строить смотровую площадку за счет еврофондов планировалось еще тогда, но получить финансирование не удалось.

С тех пор сменился собственник участка, сейчас это компания известного в Нарве предпринимателя Олега Углова Ovelan Invest. Деньги на строительство у города теперь есть, но по условиям финансирования нельзя менять назначение построенных объектов до 2028 года. Город и предприниматель готовятся подписать договор о том, что город продолжит пользоваться участком до этой даты.

Но возник вопрос, что будет дальше: в 2028 году получится, что городское сооружение находится на частной земле, которую город больше не может использовать.

Ситуацию в среду рассматривала депутатская комиссия по городскому хозяйству. Как рассказал на этом заседании экс-мэр Алексей Евграфов, специалисты рассматривали вариант “подвинуть” смотровую площадку на городскую землю, но от этой идеи отказались, поскольку пришлось бы тратить огромные деньги на укрепление склона.

По словам Натальи Орава из Департамента экономики и городского развития Нарвы, смотровая площадка будет нависать над обрывом, на ней будут установлены перила, скамейки и освещение. Что будет с этой конструкцией, когда право использования земли закончится?

По мнению представляющего интересы управы юриста Андрея Матвеева, юридически возможны два варианта развития событий: либо договор на использование земли будет продлен (при этом предприниматель может потребовать плату за использование), либо предприниматель сможет выкупить смотровую площадку у города.