Картина дня: модели распространения коронавируса, новые дорожные знаки и штормовое предупреждение

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 ноября.
Научные модели распространения коронавируса не предвещают ничего хорошего
Распространение коронавируса достигло вчера новой отметки. За сутки было обнаружено 414 зараженных, что является рекордом за все время эпидемии. Быстро растет и количество больных, нуждающихся в стационарном лечении, которое достигает уже 112. Но это только начало: модели ученых показывают, что в ближайшее время ситуация станет еще хуже. Читать далее...
В Эстонии умер еще один пациент с COVID-19, заразились 364
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6856 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 364, то есть 5,3% от общего количества тестов. Читать далее...
Ида-Вируская центральная больница создает дополнительную зону лечения пациентов с COVID-19
В связи с постоянным ростом заболеваемости в Ида-Вирумаа и вспышкой в Клинике восстановительного лечения и сестринского ухода Ида-Вируская центральная больница решила создать дополнительную зону лечения пациентов с COVID-19. Читать далее...
В Эстонии появятся новые дорожные знаки
На этой неделе Министерство экономики и коммуникаций отправило на согласование проект постановления министра, которое изменит значение некоторых дорожных знаков, появятся и пять новых. Читать далее...
В мире заговорили о начале третьей волны коронавируса
В столице Республики Корея власти объявили о третьей волне коронавируса. Соответствующее заявление, как сообщает ТАСС, сделал 20 ноября на брифинге для журналистов представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо. Читать далее...
IT-министр Сием хочет изменить электронные выборы на основе ID-карты
По мнению министра внешней торговли и инфотехнологий Рауля Сиема, следует прекратить нынешнюю практику, когда личность голосующего при электронном голосовании устанавливается только при помощи ID-карты: по оценке министра, в будущем к электронному голосованию следует допускать лишь после проверки личности голосующего с помощью веб-камеры. Читать далее...
Новый год в Таллинне: увидим ли мы на площади Свободы салют и концерт?
Уже годами тысячи таллиннцев собираются в новогоднюю ночь на площади Вабадузе, чтобы отметить самый главный праздник года, послушать концерт, увидеть выступление президента и полюбоваться грандиозным фейерверком, пишет Elu24. Что же нас ждет 31 декабря 2020 года: Новый год состоится или на площади Вабадузе из-за коронавируса никого не будет?
Культурный коп: из столичного режиссера - в следователи Ида-Вирумаа
Филолог, тюремный охранник, сценарист, режиссер, учитель, следователь – что общего у этих профессий? Гораздо больше, чем кажется. Читать далее...
В прошлом году Nordica принесла государству большие убытки
Государственное предприятие Nordica закончило 2019-й хозяйственный год с убытками в размере 3,9 млн евро: в четверг годовой отчет Nordica утвердил министр экономики Таави Аас. Читать далее...
Синоптики: на подходе новый шторм
Синоптические процессы над Северной Атлантикой сейчас очень активны и не успеет один шторм утихнуть, как на смену ему спешит другой. Читать далее...
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