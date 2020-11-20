Картина дня: отставка Майлис Репс, обязательное ношение масок и новые дорожные знаки

С понедельника маски в общественных местах станут обязательными

Правительство решило, что с понедельника во всех общественных местах ношение маски станет обязательным. Читать далее...

Министр Майлис Репс уходит в отставку

Министр науки и образования Майлис Репс в пятницу вечером, 20 ноября заявила, что уходит в отставку. «Я признаю, что совершила ошибку и прошу прощения», - написала сама Репс. Читать далее...

Пережившей фашистское рабство пенсионерке не поверили, что она поехала в Германию не по своей воле

Эта история не должна была стать достоянием гласности. Ее вообще не должно было произойти, учитывая декларируемое Российской Федерацией уважение к людям, пережившим ужасы Великой Отечественной войны. Но все это произошло, а посольство РФ, в которое автор материала обращалась и в частном порядке, и в официальном, указав на грубый ответ 88-летнему уважаемому человеку, не сочло нужным принести свои извинения. Читать далее...

Научные модели распространения коронавируса не предвещают ничего хорошего

Распространение коронавируса достигло вчера новой отметки. За сутки было обнаружено 414 зараженных, что является рекордом за все время эпидемии. Быстро растет и количество больных, нуждающихся в стационарном лечении, которое достигает уже 112. Но это только начало: модели ученых показывают, что в ближайшее время ситуация станет еще хуже. Читать далее...

В Эстонии умер еще один пациент с COVID-19, заразились 364

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6856 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 364, то есть 5,3% от общего количества тестов. Читать далее...

Ида-Вируская центральная больница создает дополнительную зону лечения пациентов с COVID-19

В связи с постоянным ростом заболеваемости в Ида-Вирумаа и вспышкой в Клинике восстановительного лечения и сестринского ухода Ида-Вируская центральная больница решила создать дополнительную зону лечения пациентов с COVID-19. Читать далее...

В Эстонии появятся новые дорожные знаки

На этой неделе Министерство экономики и коммуникаций отправило на согласование проект постановления министра, которое изменит значение некоторых дорожных знаков, появятся и пять новых. Читать далее...

ФОТО 〉 В Вильяндимаа столкнулись пять автомобилей

В Вильяндимаа в деревне Айнду произошло столкновение сразу пяти автомобилей. По предварительным данным, скорая помощь доставила в больницу Вильянди трех человек. Читать далее...

ФОТО 〉 На шоссе Тарту-Таллинн произошла большая цепная авария: троих человек увезли в больницу

Троих человек увезли в больницу в результате аварии на перекрестке шоссе Таллинн-Тарту и Куре-теэ. Читать далее...

В мире заговорили о начале третьей волны коронавируса

В столице Республики Корея власти объявили о третьей волне коронавируса. Соответствующее заявление, как сообщает ТАСС, сделал 20 ноября на брифинге для журналистов представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо. Читать далее...

IT-министр Сием хочет изменить электронные выборы на основе ID-карты