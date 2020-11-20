Эстония вводит санкции в отношении еще 28 белорусских чиновников

Они сыграли ключевую роль в фальсификации выборов в Белоруссии и применении насилия в отношении мирных протестующих. Этим людям запрещен въезд в Эстонскую Республику с 20 ноября 2020 по 30 августа 2025.

«Учитывая то, что ситуация в Белоруссии по-прежнему напряженная и власти оказывают все большее давление на мирных протестующих, мы не можем спокойно наблюдать за происходящим. Санкции — это наш способ выразить свое отношение и мы по-прежнему призываем белорусские власти немедленно положить конец насилию, обращенному к народу Белоруссии, и освободить всех задержанных на акциях протеста, в том числе политических заключенных», - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

«Также на вчерашней встрече министров иностранных дел ЕС я призвал коллег ввести дополнительные санкции в отношении белорусских чиновников и добавить в санкционный список предприятия, поддерживающие режим Лукашенко», - отметил Рейнсалу.

Вместе с Эстонией санкционные списки обнародовали Латвия и Литва. В настоящий момент дополнительные санкции разрабатывает и Европейский союз.