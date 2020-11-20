С понедельника в Старом городе можно кататься на коньках

«Катание на коньках на катке в Старом городе - это отличная возможность хорошо провести время на свежем воздухе. Особенным катание на коньках делает еще и тот факт, что им можно насладиться в исторической обстановке на улице Харью», - сказал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

Изначально планировалось открыть каток в субботу, 21 ноября, но из-за шторма и ливня открытие пришлось перенести. В понедельник утром в 9:00 первыми на лед катка выйдут ученики кесклиннаских школ.

«Мы очень рады, что вне зависимости от погоды и наличия снега у таллиннцев всех возрастов уже много лет существует возможность кататься на коньках три-четыре месяца в году. По данным организаторов за все время работы катка на улице Харью его посетили более полумиллиона человек - это очень впечатляющая цифра», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Фред Рандвер из Vanalinna Uisupark поблагодарил таллиннские школы, ученики которых являются постоянными посетителями катка. «В последние четыре года каток в среднем в сезон посещали 21 578 учеников. Свою роль в этом конечно сыграла и переменчивая погода, которая не позволяла кататься на лыжах и коньках на природе. На нашем катке, в свою очередь, можно кататься и в дождь и при температуре до +10 градусов», - сказал Рандвер.

Больше всего посещаемость у катка на улице Харью была в 2017/2018 сезоне, когда каток посетили 57 862 раз. В день его посещало в среднем полтысячи человек. За 14 лет существования катка его средняя посещаемость была 33 588 человек в сезон. В нынешнем сезоне школы уже забронировали посещение для примерно 10 000 учеников.