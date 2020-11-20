Украина не справляется с коронавирусом. Жесткий карантин неизбежен?

Правительство Украины ищет способ остановить распространение COVID-19, пишет Deutsche Welle. Но эксперты указывают на то, что время потеряно и ситуация выходит из-под контроля. Поможет ли стране новый локдаун?
"Адаптивный карантин", "зонирование регионов", "карантин выходного дня", "час для пожилых людей" - украинское правительство лихорадочно ищет способ остановить стремительное распространение коронавируса. Но пока что Украина крепко зажата в тисках пандемии. По официальным данным, по состоянию на 19 ноября в стране выявлено более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Растет и количество смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине умерли более 10 300 человек, инфицированных SARS-CoV-2. Система обнаружения контактов больных, судя по всему, не работает.
Система здравоохранения не справляется. В больницах нет мест
Украинская система здравоохранения трещит по швам. По данным министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, из 27 000 больничных коек, выделенных для госпитализации больных COVID-19, сейчас занято 19 000. Число госпитализированных ежедневно увеличивается на полторы тысячи. "Все эти койки только теоретические. Они существуют лишь в статистике МОЗ. Если смотреть в целом по Украине, то вроде бы как резерв еще есть, но на практике в некоторых регионах в больницах вообще нет свободных мест, больных некуда класть", - говорит директор Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтанюк.
Больницы переполнены. Это связано с тем, что у украинцев сейчас панические настроения, при первых признаках COVID-19, даже если болезнь протекает в легкой или средней форме, люди пытаются попасть в больницу. По правилам МОЗ, консультировать больных с коронавирусной инфекцией в дистанционном режиме в течение всей болезни должны семейные врачи. Также они должны своевременно направлять человека в больницу, если его состояние серьезно ухудшается. Но семейные врачи не справляются с большим количеством пациентов, и могут отправить в больницу даже человека с легкими симптомами, чтобы снять с себя ответственность. При этом больных COVID-19, у которых болезнь протекает тяжело, порой негде разместить. Бывший заместитель министра здравоохранения не исключает, что при таком развитии событий уже в первой половине декабря может возникнуть серьезный дефицит свободных мест в больницах.
Больных ковидом неправильно лечат?
Звучат предложения также скорректировать протоколы лечения для тех, кто болеет COVID-19 в легкой или средней форме. Как пояснил в беседе с DW экс-руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Украины, эксперт по вопросам здравоохранения Владимир Курпита, сейчас всех пациентов с коронавирусной инфекцией лечат по протоколам, рассчитанным на тяжелобольных. А это значит, что человеку прописывают целый набор медикаментов, включая антибиотики. Корректировка протокола лечения избавит большинство пациентов от чрезмерного количества лекарств, и таким образом уменьшит панику среди людей, которые при первых признаках заражения коронавирусом стремятся попасть в больницу, считает Курпита.
То, что медицинская система Украины может дать сбой, признает и сам министр здравоохранения Максим Степанов Министр уверен, что в данный момент очень важно уменьшить нагрузку на медицинскую систему и не допустить ее коллапса.
С середины ноября в Украине по субботам и воскресеньям работают только продовольственные магазины, аптеки, транспорт и заправки. Рестораны и кафе могут торговать едой лишь на вынос. Все остальное должно быть закрыто. Но в действительности ситуация выглядит иначе: отдельные заведения в выходные дни работают, несмотря на запрет, а местные власти ряда регионов вообще всячески игнорируют карантинные ограничения.
Украину снова ждет жесткий карантин?
Подобного мнения придерживается и доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Щупика Федор Лапий.
Он полагает, что замедлить распространение коронавируса можно только с помощью максимального ограничения контактов среди людей на некоторое время. "У правительства было время предупредить массовое заражение, подготовить систему. Ведь об острой осенней фазе эпидемии предупреждали еще летом. Уже тогда нужно было вводить строгие ограничения, но власть заигрывала с людьми перед выборами. Поэтому теперь - только общий карантин", - убежден Лапий .
Но пока правительство не готово идти на жесткие ограничения. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что взять под контроль пандемию помогут цифровые технологии. Среди предусмотренных мероприятий: цифровизация сбора информации о фактах, подозрениях и случаях заражения, усовершенствование мобильного приложения "ДІЙ вдома" (Действуй дома), введение автоматических штрафов за нарушение режима самоизоляции, введение электронных рецептов на лекарства, а также электронных направлений на ПЦР-тестирование и QR-коды для посещения публичных мест.