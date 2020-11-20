Украина не справляется с коронавирусом. Жесткий карантин неизбежен?

"Адаптивный карантин", "зонирование регионов", "карантин выходного дня", "час для пожилых людей" - украинское правительство лихорадочно ищет способ остановить стремительное распространение коронавируса. Но пока что Украина крепко зажата в тисках пандемии. По официальным данным, по состоянию на 19 ноября в стране выявлено более 13 тысяч новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Растет и количество смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине умерли более 10 300 человек, инфицированных SARS-CoV-2. Система обнаружения контактов больных, судя по всему, не работает.

Система здравоохранения не справляется. В больницах нет мест

Украинская система здравоохранения трещит по швам. По данным министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, из 27 000 больничных коек, выделенных для госпитализации больных COVID-19, сейчас занято 19 000. Число госпитализированных ежедневно увеличивается на полторы тысячи. "Все эти койки только теоретические. Они существуют лишь в статистике МОЗ. Если смотреть в целом по Украине, то вроде бы как резерв еще есть, но на практике в некоторых регионах в больницах вообще нет свободных мест, больных некуда класть", - говорит директор Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, бывший заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтанюк.

Больницы переполнены. Это связано с тем, что у украинцев сейчас панические настроения, при первых признаках COVID-19, даже если болезнь протекает в легкой или средней форме, люди пытаются попасть в больницу. По правилам МОЗ, консультировать больных с коронавирусной инфекцией в дистанционном режиме в течение всей болезни должны семейные врачи. Также они должны своевременно направлять человека в больницу, если его состояние серьезно ухудшается. Но семейные врачи не справляются с большим количеством пациентов, и могут отправить в больницу даже человека с легкими симптомами, чтобы снять с себя ответственность. При этом больных COVID-19, у которых болезнь протекает тяжело, порой негде разместить. Бывший заместитель министра здравоохранения не исключает, что при таком развитии событий уже в первой половине декабря может возникнуть серьезный дефицит свободных мест в больницах.

Больных ковидом неправильно лечат?

Звучат предложения также скорректировать протоколы лечения для тех, кто болеет COVID-19 в легкой или средней форме. Как пояснил в беседе с DW экс-руководитель Центра общественного здоровья Минздрава Украины, эксперт по вопросам здравоохранения Владимир Курпита, сейчас всех пациентов с коронавирусной инфекцией лечат по протоколам, рассчитанным на тяжелобольных. А это значит, что человеку прописывают целый набор медикаментов, включая антибиотики. Корректировка протокола лечения избавит большинство пациентов от чрезмерного количества лекарств, и таким образом уменьшит панику среди людей, которые при первых признаках заражения коронавирусом стремятся попасть в больницу, считает Курпита.