Пт, 20.11.2020
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  • Поставщик Rimi подозревается в торговле людьми: сотрудничество с ним приостановлено
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Поставщик Rimi подозревается в торговле людьми: сотрудничество с ним приостановлено

Rimi.

ФОТО: Ieva LeiniÅ¡a/Leta

В пятницу торговая сеть Rimi приостановила закупку продукции латвийского производителя кондитерских изделий Adugs, подозревающегося в отмывании денег и торговле людьми во всех трех странах Балтии.

«Ответственное предпринимательство чрезвычайно важно для нас - все наши партнеры это знают. Поставщики Rimi подписали соглашение, подтверждающее, что их деятельность является безопасной с точки зрения окружающей среды и здоровья человека, а также социально ответственной. Заключение новых контрактов с Adugs на сегодня приостановлено», - сказала представитель торговой сети Rimi Катрин Батс.

Имеющаяся сейчас в продаже в магазинах Rimi продукция Adugs будет распродана, чтобы избежать неразумной расточительности.

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