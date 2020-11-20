Поставщик Rimi подозревается в торговле людьми: сотрудничество с ним приостановлено

«Ответственное предпринимательство чрезвычайно важно для нас - все наши партнеры это знают. Поставщики Rimi подписали соглашение, подтверждающее, что их деятельность является безопасной с точки зрения окружающей среды и здоровья человека, а также социально ответственной. Заключение новых контрактов с Adugs на сегодня приостановлено», - сказала представитель торговой сети Rimi Катрин Батс.