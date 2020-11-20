Ратас: Эстония не намерена покупать российскую вакцину от COVID-19

Эстония формирует собственный портфель вакцин, а предварительные договоры уже подписаны с тремя фармацевтическими компаниями - Johnson & Johnson, Pfizer и AztraZeneca, передает Rus.ERR.

Как сообщили в правительстве, в четверг премьер-министр Юри Ратас принял участие в видеовстрече Европейского совета, целью которой было скоординировать с коллегами усилия по борьбе с коронавирусом в Европе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен дала Европейскому совету обзор ситуации с вакциной от COVID-19 и подчеркнула важность просветительской работы. В Европейском союзе введены жесткие требования безопасности, которым должны соответствовать вакцины от COVID-19 и процедуры, которые должны быть пройдены до того, как вакцина попадет на рынок.

Премьер-министр Юри Ратас поблагодарил Европейскую комиссию за то, что она старается обеспечить членам Европейского союза как можно более широкий портфель вакцин. «Работа идет над тем, чтобы как можно скорее разработать и вывести на рынок качественные и безопасные вакцины. Эстония делает все возможное, чтобы начать использовать вакцину сразу же, как только она будет готова и получит одобрение европейского Департамента лекарственных средств», - сказал Ратас. Сначала Эстония хотела бы обеспечить вакциной хотя бы половину населения страны, дав возможность вакцинироваться в первую очередь группам риска. «В дальнейшем вакцина должна стать бесплатно доступной для всех желающих», - сказал премьер-министр.

К настоящему моменту Европейская комиссия заключила предварительный договор о поставке вакцин с пятью производителями лекарственных средств и ведет переговоры еще с двумя. Эстония присоединилась к предварительному договору с факмацевтическими компаниями AstraZeneca, Johnson&Johnson и Pfizer/BioNTech. Цель комиссии состоит в том, чтобы предварительный договор покрывал разрабатывающиеся по различным технологиям вакцины и разных производителей вакцин.